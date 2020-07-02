Экс-заместитель главы МОН Егор Стадный заявил, что временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Сергей Шкарлет не поддерживает уже начатые образовательные реформы.

Об этом он заявил в комментарии “Суспільному”.

Накануне сообщалось, что Кабмин принял решение об увольнении четвертых из шести заместителей Шкарлета. Так, уволили первого заместителя министра образования Юрия Полюховича и заместителей министра Максима Ярмистого, Егора Стадного и Петра Коржевского.

Кабмин принял решение об увольнении с должности государственного секретаря МОН Павла Полянского.

Стадный в комментарии заявил, что ушел с занимаемой должности по собственному желанию, а заявление написал еще в день назначения Шкарлета, 25 июня.

“Я не вижу никаких перспектив для продолжения тех реформ, которые мы начали. С тех публичных выступлений нового временно исполняющего обязанности министра я делаю вывод, что на вопросы наши взгляды диаметрально противоположными, в частности вопрос вступления”, – пояснил он.

В частности, он отметил, что не поддерживает инициативы главы МОН о полной отмене или незначительной роли ВНО для тех, кто поступает на заочную форму обучения.

“Я так и не понял, как вообще общая стратегия, видение. Были публичные выступления и комментарии, но ничего не было сказано о том, в каком направлении мы движемся в той же реформе, которую мы начали, системы государственного финансирования университетов, что будет с реформой управления университетами, как должна двигаться дерегуляция лицензирования”, – отметил Стадный.

Он добавил, что многие из команды, которая работала с осени 2019 года, уйдут из министерства.

Напомним, что исполняющим обязанности министра образования был назначен бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет.

Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.