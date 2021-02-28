Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, вакцинация всех желающих – это “путь возвращения к привычной жизни”. Он напомнил, что на этой неделе в Украине началась кампания по вакцинации населения против COVID-19.
Прививки вакциной AstraZeneca / Oxford, что производится на мощностях индийской компании Serum Institute, сделали уже 3141 человек.
Шмыгаль добавил, что вакцинации происходит в соответствии с национальным планом, и первыми вакцину получили врачи на передовой борьбы с коронавирусом. Также вчера, 27 февраля, начали вакцинировать военных в Луганской области.
В целом же с начала кампании по вакцинации было привито 1338 человек. Наибольшее количество привитых зафиксировано в Черкасской области (170 прививок).
Вакцинация в нашей стране сейчас проводится вакциной Oxford/AstraZeneca.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.