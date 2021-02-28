Украинская власть договорилась о контрактах на поставку более 30 млн доз вакцины против коронавируса, переговоры продолжаются. К концу 2021 все желающие смогут получить вакцину.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, вакцинация всех желающих – это “путь возвращения к привычной жизни”. Он напомнил, что на этой неделе в Украине началась кампания по вакцинации населения против COVID-19.

Прививки вакциной AstraZeneca / Oxford, что производится на мощностях индийской компании Serum Institute, сделали уже 3141 человек.

Шмыгаль добавил, что вакцинации происходит в соответствии с национальным планом, и первыми вакцину получили врачи на передовой борьбы с коронавирусом. Также вчера, 27 февраля, начали вакцинировать военных в Луганской области.

В целом же с начала кампании по вакцинации было привито 1338 человек. Наибольшее количество привитых зафиксировано в Черкасской области (170 прививок).

Вакцинация в нашей стране сейчас проводится вакциной Oxford/AstraZeneca.