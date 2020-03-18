Об этом он заявил сегодня во время заседания Правительства.
По словам Шмыгаля, закрытие метро – один из ключевых шагов для сохранения здоровья и жизни украинцев в условиях вспышки коронавируса.
“Закрытие метро – один из главных шагов для сохранения здоровья и, во многих случаях, жизни людей. Наша задача – максимально ограничить и привести к максимальной самоизоляции людей дома. Каждый день украинское метро в трех городах перевозит около 2 млн граждан. В течение двух недель, если не остановить метро и этот пассажиропоток, все 2 млн заболеют. Посчитайте процент смертности – и это будет цена слабости и непринятия решения об остановке метро”, – подчеркнул премьер.
В качестве примера он привел ситуацию в Испании и Британии.
“Британия и Испания, которые ограничили движение метро, но не прекратили его, сегодня имеют самые быстрые темпы роста болезни. Это яркий пример того, где были приняты решения о незакрытии метрополитена”, – заявил Шмыгаль.
“Поэтому решение Правительства остается неизменным: метро должно быть закрытым. Это один из наибольших рисков для заражения коронавирусом“, – подытожил Шмыгаль.
(На видео – с 26:09)
- Накануне мэр Киева Виталий Кличко объявил, что 17 марта с 23:00 вечера прекращает работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро. Метрополитен также был остановлен в Харькове и Днепре.
- В Киеве после прекращения работы метро на остановках наземного транспорта образовались огромные очереди.