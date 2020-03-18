Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль исключил возможность возобновления работы метро в Киеве, Харькове и Днепре до завершения карантина в стране.

Об этом он заявил сегодня во время заседания Правительства.

По словам Шмыгаля, закрытие метро – один из ключевых шагов для сохранения здоровья и жизни украинцев в условиях вспышки коронавируса.

“Закрытие метро – один из главных шагов для сохранения здоровья и, во многих случаях, жизни людей. Наша задача – максимально ограничить и привести к максимальной самоизоляции людей дома. Каждый день украинское метро в трех городах перевозит около 2 млн граждан. В течение двух недель, если не остановить метро и этот пассажиропоток, все 2 млн заболеют. Посчитайте процент смертности – и это будет цена слабости и непринятия решения об остановке метро”, – подчеркнул премьер.

В качестве примера он привел ситуацию в Испании и Британии.

“Британия и Испания, которые ограничили движение метро, но не прекратили его, сегодня имеют самые быстрые темпы роста болезни. Это яркий пример того, где были приняты решения о незакрытии метрополитена”, – заявил Шмыгаль.

“Поэтому решение Правительства остается неизменным: метро должно быть закрытым. Это один из наибольших рисков для заражения коронавирусом“, – подытожил Шмыгаль.

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(На видео – с 26:09)