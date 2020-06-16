В данный момент нет оснований для отмены или переноса на август внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине.

Об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует пресс-служба Правительства.

“По информации Министерства образования и науки, тетради, в которых дети должны сдавать ВНО, уже развезены на пункты сдачи ВНО”, – отметил он.

Шмыгаль уточнил, что если эпидемиологическая ситуация в Украине изменится, будут приняты дополнительные решения

“Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство охраны здоровья и главный санитарный врач сообщат об этом”, – подчеркнул премьер.

Глава Правительства также назвал условия, при которых будет принято решение о переносе ВНО. Это:

• более 60 активных больных на 100 тыс. населения в среднем по Украине;

• более 50 % областей, где не соблюдены три общенациональных показателя (количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения; более 50 % загруженных больными коек в опорных больницах; охват тестированием менее 12 человек на 100 тыс. населения).

“Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня мы начинаем плановый процесс ВНО”, – подытожил Шмыгаль.

Как известно, МОЗ Украины определяет готовность регионов для смягчения карантина по трем показателям, которые, в частности, и перечислил Шмыгаль, комментируя проведение ВНО. Это:

1) инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) – должно составлять менее 12 на 100 тыс. человек;

2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 (должна составлять менее 50 %);

3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности – то есть среднее количество тестирований (методами ПЦР и иммуноферментного анализа): в течение последних 7 дней должно составлять более 12 на 100 тыс. населения.