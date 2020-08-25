Скандал в «Борисполе»: СМИ сообщили, что хасидов из Израиля не хотели впускать в Украину

После скандала 25 из 50 паломников хасидов, которые сегодня прилетели из Израиля и которых несколько часов держали в аэропорту "Борисполь" начали пропускать в Украину.

Об этом сообщает агентство “Главком”.

Сообщается, что во время прохождения паспортного контроля, 50 израильтян, среди которых были женщины и дети, задержали и не пустили в Украину.

Паломники отмечают, что прилетели к родственникам в Умань на празднование иудейского нового года Рош-ха-Шана. Именно поэтому считают, что их не пускают в Украину.

Юрист фонда имени Раби Нахмана Ирина Рыбницкая отметила, что никакого запрета на въезд в Украину гражданам Израиля нет.

“Мы только что звонили в МИД Украины и пресс-службу ГПСУ. Никакого запрета нет. И никто не знает, почему не пропускают граждан Израиля в Украину”, – заявила Рыбницкая.

Фото: Главком

Напомним, профессор Рони Гамзу, руководящий “коронавирусным центром” Израиля, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не пускать хасидов в Умань для паломничества.