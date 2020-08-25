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Скандал в «Борисполе»: СМИ сообщили, что хасидов из Израиля не хотели впускать в Украину

После скандала 25 из 50 паломников хасидов, которые сегодня прилетели из Израиля и которых несколько часов держали в аэропорту "Борисполь" начали пропускать в Украину.

Среда, 26 августа 2020, 00:10

Об этом сообщает агентство “Главком”.

Сообщается, что во время прохождения паспортного контроля, 50 израильтян, среди которых были женщины и дети, задержали и не пустили в Украину.

Паломники отмечают, что прилетели к родственникам в Умань на празднование иудейского нового года Рош-ха-Шана. Именно поэтому считают, что их не пускают в Украину.

Юрист фонда имени Раби Нахмана Ирина Рыбницкая отметила, что никакого запрета на въезд в Украину гражданам Израиля нет.

“Мы только что звонили в МИД Украины и пресс-службу ГПСУ. Никакого запрета нет. И никто не знает, почему не пропускают граждан Израиля в Украину”, – заявила Рыбницкая.

Фото: Главком

Напомним, профессор Рони Гамзу, руководящий “коронавирусным центром” Израиля, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не пускать хасидов в Умань для паломничества.

Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.

  • Ранее сообщалось, что в сентябре в Украине ожидается массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань – от 5 до 10 тыс. верующих хасидов.
  • 17 августа мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.
  • Впоследствии стало известно, что Кабинет Министров ввел ограничение на посещение иностранцами Умани во время празднования Рош ха-Шана — еврейского Нового года.
  • Сегодня появилась информация, что мэр города Умань Александр Цебрий провел ночь под Офисом президента Владимира Зеленского.
Теги: аэропорт Борисполь, Израиль, хасиды

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