Скандальные признания по «делам Порошенко»: что известно о следователе ГБР Корецком

#Буквы собрали ключевые сведения о следователе ГБР, который сделал скандальные заявления по “делах Порошенко”.
Стоит отметить, что Корецкий в 2019 году начинал по заявлениям юриста Андрея Портнова расследовать производства относительно Порошенко. В частности, им зарегистрированы и осуществляется следствие по 13 делам по Порошенко.
Биография
Родился 20 августа 1980 в с. Турийск. Трудовой прокурорский опыт Олег Корецкий начинал с должности старшего следователя Владимир-Волынской межрайонной прокуратуры Волынской области (2002 год).
В 2012 приказом Виктора Пшонки назначен на должность Любомльского межрайонного прокурора. Несмотря на это, после Революции достоинства в 2014 стал заместителем прокурора области Анатолия Коцуры, а затем и первым заместителем прокурора области Вадима Максимова. Впоследствии определенный период Корецкий даже исполнял обязанности прокурора Волынской области.
После назначения генпрокурором Юрия Луценко Корецкий получил должность в Киеве, а именно – его назначили начальником отдела процессуального руководства по уголовным производствах в отношении работников прокуратуры Генеральной инспекции внутренних расследований и безопасности.
Жена Корецкого Виктория Витальевна Корецкая – председатель Киверцовского районного суда Волынской области. Свою работу в этом суде она начала в 2009 году, куда ее назначили соответствующим указом президента сроком на 5 лет. Уже в 2015 году Викторию Корецкую выбрали судьей этого же суда бессрочно, в дальнейшем – председателем этого суда.
Волынские СМИ пишут, что родители прокурора Корецкого – Нина Антоновна Корецкая и Павел Анатольевич Корецкий – также относятся к государственной службе и политике. Нина Корецкая – управляющая делами исполнительного аппарата Турийского районного совета.
Скандалы
В августе 2019 года следователи Государственного бюро расследований вместе со своим руководителем Романом Трубой пытались “склепать” дело в отношении телеканала “Прямый”. 14 августа в кабинете Трубы состоялся разговор, во время которого люди с голосами, похожими на голос следователя Олега Корецкого и другого следователя, обсуждают, как “склепать” дело в отношении телеканала “Прямой”.
Оба следователя пытались объяснить Трубе, что дело “липовое”, и связи между пятым президентом Петром Порошенко и собственником телеканала – нет. При этом, они говорили, что в Европе такое расследование назовут “политическим преследованием”.
Корецкий: “Прямый”. Давай
Труба: Какой номер?
Следователь: 734
Труба: Регистрация?
Корецкий: 24.05
Труба Тоже Портнов?
Корецкий: Да.
Труба: Фабула?
Следователь: Обращение прокурора. По его мнению во время купли-продажи акций телеканала “Прямый” происходили действия, которые имеют признак предусмотренную статьей 212 … Об уклонения от уплаты налогов вообще трудно что-то сказать … Он должен указать, что сам Макеенеко не платит налоги …
Корецкий: По Порошенко мы ничего здесь не видим, кроме Финмона. Финмон якобы нам говорит на наш запрос, но неофициально …
Труба: Когда состоялась покупка?
Следователь: Она в 18 году. В марте, если не ошибаюсь. Здесь момент такой, что сама связь между Петром и Макеенко его очень сложно установить.
Корецкий: За международку надо.
Труба: Вы готовили международную?
Следователь: Мы готовили международку …
Труба: А сколько международных попыток подали?
Следователь: Три и два ходатайства о международных доступах.
Труба: Оно все уже у прокуроров?
Корецкий: Да.
Труба: И еще мы не знаем результата?
Корецкий: Мы говорим с ними. Они говорят, что очень сомнительно, потому что есть признаки политического преследования – скажут в Европе об этом. Такой бред говорят. Я говорю: глупости говорят прокуроры. Вы подписывайте. Мы направим туда и увидим, что нам Европа пришлет. Ибо точку зрения прокуроров – нам Европа даст ответ, что это политическое преследование. Потому что здесь типа НЕТ легализации. Ну, если нет? Здесь 212, мы же выписали.
Спустя 30 минут в кабинет зашел еще один следователь.
При нем Корецкий сказал, что задачи в деле по телеканалу дает некий “Андрей”. При этом, он не назвал его фамилии. Речь могла быть об Андрее Портнове, адвокате и чиновнике времен экс-президента Виктора Януковича, Андрее Богдане, экс-главе Офиса президента или Андрее Смирнове, одном из замов Богдана.
Корецкий: Объемы просто огромные. И именно когда я ему говорю, Андрей, просим вас: хотя бы дайте нам, чтобы обыски, тех людей, адреса … Какое двоевластие.
Журналисты программы расследований “Наблюдатель”, которая выходит на “5 канале”, выяснили, что Корецкий близко связан с народным депутатом Игорем Палицей, соратником олигарха Игоря Коломойского.
Олег Корецкий руководил прокуратурой Волынской области в то время, когда Игорь Палица возглавлял областной совет. Жена Олега Корецкого – Виктория – судья Киверцовского суда Волынской области, известная тем, что отстранила от производства по делу о прослушивании народных депутатов следователей прокуратуры и СБУ.
- Ранее руководитель следственной группы Государственного бюро расследований (ГБР) Олег Корецкий сообщил, что на него оказывалось давление с целью открытия уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко.
- Представитель стороны обвинения объявил о завершении досудебного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым. После этого Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения Порошенко.