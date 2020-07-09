Скандальные признания по «делам Порошенко»: что известно о следователе ГБР Корецком

Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий сообщил, что на него оказывалось давление с целью открытия уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко.

#Буквы собрали ключевые сведения о следователе ГБР, который сделал скандальные заявления по “делах Порошенко”.

Стоит отметить, что Корецкий в 2019 году начинал по заявлениям юриста Андрея Портнова расследовать производства относительно Порошенко. В частности, им зарегистрированы и осуществляется следствие по 13 делам по Порошенко.

Биография

Родился 20 августа 1980 в с. Турийск. Трудовой прокурорский опыт Олег Корецкий начинал с должности старшего следователя Владимир-Волынской межрайонной прокуратуры Волынской области (2002 год).

В 2012 приказом Виктора Пшонки назначен на должность Любомльского межрайонного прокурора. Несмотря на это, после Революции достоинства в 2014 стал заместителем прокурора области Анатолия Коцуры, а затем и первым заместителем прокурора области Вадима Максимова. Впоследствии определенный период Корецкий даже исполнял обязанности прокурора Волынской области.

После назначения генпрокурором Юрия Луценко Корецкий получил должность в Киеве, а именно – его назначили начальником отдела процессуального руководства по уголовным производствах в отношении работников прокуратуры Генеральной инспекции внутренних расследований и безопасности.

Жена Корецкого Виктория Витальевна Корецкая – председатель Киверцовского районного суда Волынской области. Свою работу в этом суде она начала в 2009 году, куда ее назначили соответствующим указом президента сроком на 5 лет. Уже в 2015 году Викторию Корецкую выбрали судьей этого же суда бессрочно, в дальнейшем – председателем этого суда.

Волынские СМИ пишут, что родители прокурора Корецкого – Нина Антоновна Корецкая и Павел Анатольевич Корецкий – также относятся к государственной службе и политике. Нина Корецкая – управляющая делами исполнительного аппарата Турийского районного совета.

Скандалы

В августе 2019 года следователи Государственного бюро расследований вместе со своим руководителем Романом Трубой пытались “склепать” дело в отношении телеканала “Прямый”. 14 августа в кабинете Трубы состоялся разговор, во время которого люди с голосами, похожими на голос следователя Олега Корецкого и другого следователя, обсуждают, как “склепать” дело в отношении телеканала “Прямой”.