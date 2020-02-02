Об этом Лерос написал на своей странице в Facebook.
Таким образом Гео Лерос отреагировал предложение нардепа Брагаря продать собаку, чтобы заплатить за “коммуналку”.
Напомним, Евгений Брагарь в студии канала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
“Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество… Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить”, – сказал депутат.
Позже эта пенсионерка заявила о своем разочаровании политикой действующей власти.
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