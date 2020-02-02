Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос назвал своего коллегу по фракции Евгения Брагаря долбо*бом.

Об этом Лерос написал на своей странице в Facebook.

Таким образом Гео Лерос отреагировал предложение нардепа Брагаря продать собаку, чтобы заплатить за “коммуналку”.

Напомним, Евгений Брагарь в студии канала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

“Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество… Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить”, – сказал депутат.

Позже эта пенсионерка заявила о своем разочаровании политикой действующей власти.