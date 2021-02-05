Соратники российского оппозиционера Алексея Навального не будут проводить акции протеста в России в ближайшее время.

Об этом заявил в эфире “Навальный Live” руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

“Мы не будем проводить митинг в ближайшие выходные”, – сообщил он.

Волков указал на снижение численности протестов в отдельных городах, что, по его словам, является “следствием насилия и запугивания” со стороны силовиков.

Он также отметил, что большинство координаторов штабов Навального отправили под аресты из-за организации митингов 23 и 31 января.

“Мы видим, что 12 тысяч человек арестованы. Мы видим, что у нас практически разгромлены штабы, что у нас под арестом большая часть сотрудников и координаторов штабов. То есть некому организовывать (акции, – ред.) просто”, – рассказал Волков.

По его словам, проведение акций каждую неделю приведет к тому, что их “численность будет уменьшаться”, и “наступит всеобщее разочарование”.

“Волну протеста надо заканчивать на высокой точке”, – подчеркнул Волков.

“Если мы и дальше будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов, и будет невозможна работа по выборам (в Госдуму РФ, что запланированы на осень, – ред.). Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей от нас просит сконцентрироваться на осени и “умном голосовании”. Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами”, — добавил он.

Волков заверил, что в команде Навального не намерены вообще отказаться от митингов. Соратники оппозиционера планируют провести следующие акции весной и летом.

“Мы будем пытаться их проводить, но не каждую неделю. Мы хорошо подготовим и проведем что-то большое и весной, и летом. У нас никуда не денутся поводы и никуда не денутся требования… Мы проведем весной новое шествие – по непредсказуемым маршрутам с непредсказуемым результатом. Мы научимся все это хорошо координировать, взяв сейчас небольшую паузу, когда штабы немного восстановятся”, — рассказал Волков.

Он также уточнил, что в команде Навального выступают против насильственных протестов.

(На видео – с 1 часа 12 мин.)