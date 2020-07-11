Соответствующий пост Подоляк опубликовал на своей странице в Facebook.

В публикации советник Ермака выразил мнение, что Олег Сенцов – “просто фантастически идеальная иллюстрация особенностей нашего внутреннего национального характера”, “того самого пресловутого хуторского приспособленчества с обязательным элементом убойной неблагодарности”.

Подоляк считает, что при предыдущей власти “никто ничего не делал для реального освобождения” Сенцова из российской тюрьмы, а освободили режиссера “другие люди” (подразумевается действующая власть, в частности глава государства Владимир Зеленский и сотрудники Офиса президента).

По словам советника главы ОПУ, в ответ Сенцов якобы проявил неблагодарность.

“Его юзали в качестве многолетней “картинки-героя” запойные псевдопатриоты. Включая, разумеется, тогдашнюю “патриотическую номенклатуру” в статусах министров и депутатов. Прямо так и говорили ему: “Ты терпи. Ты сиди. Ты страдай. Потому что это позволяет нам продавать обществу и внешним партнерам красивую историю страданий. Ты отличная иллюстрация”. Никто ничего не делал для его реального освобождения. Зачем освобождать такой прекрасный “разоблачительный актив”? Из тюрьмы его в итоге достали другие люди. Достали сразу, без каких-либо условий. И что на выходе?.. А на выходе стандартное. Подобно мазохирующему субъекту Сенцов сразу упал в объятия тех, кто юзал его в качестве “разменной жертвы”. И сразу напрочь заболел тем самым синдромом “приспособленчества и неблагодарности”. Еще и с обязательной публичной составляющей, когда нужно регулярно выходить в медиа с оскорблениями”, – подчеркнул Подоляк.

В этом контексте советник главы ОПУ упомянул выделение из госбюджета 25 миллионов гривен на новый фильм Сенцова под названием “Носорог”.

“Можно, кстати, первоклассный фильм снять. За 25 млн грн. Даже название “Носорог” подойдет. Но только о банальных человеческих качествах – лжи, лицемерии, глупости, мерзости и отвратительном главном герое”, – написал он.

Подоляк добавил, что сейчас Сенцов “подчеркнуто оскорбителен в своих оценках людей, которые его достали и не юзали в качестве “жертвы застенок”. Речь, вероятно, идет о последних критических заявлениях режиссера в адрес действующей власти.

“Талантлив ли он? Безразлично. Но, скорее всего, он – типичный провинциальный “самодеятель” с малым набором идей. Творчество которого само по себе не продается, но которое можно насытить бюджетными деньгами и напарить обществу”, – объявил Подоляк, выразив недоумение, зачем государству “поддерживать тех, кто не генерирует адекватных смыслов”.

“Такова наша традиция. Мы периодически берем мелкого человека, волею случая оказавшегося на информационной передовой, и делаем его медийной звездой. Гордым орлом, который имеет собственное я. А потом – в реалиях – быстро выясняется, что это банальный приспособленец”, – подытожил свои размышления советник Ермака.

Как известно, Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. Он и крымский активист Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в незаконно аннексированном Крыму в мае 2014 года по обвинению в якобы организации терактов на полуострове. Оба свою вину не признали.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в “террористической деятельности” на территории Крыма.

Во время пребывания режиссера в колонии в его поддержку выступали мировые политики, международные правозащитные и кинематографические организации. В заключении он объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных РФ. Голодовка длилась 145 дней.

Сенцов был освобожден из российской тюрьмы только в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Режиссер, в частности, награжден: Национальной премием Украины им. Шевченко, премией Польской киноакадемии “За отвагу и несокрушимость”, премией имени Сергея Магнитского, премией Сахарова (была вручена Сенцову в стенах Европарламента).

О том, что политтехнолог Михаил Подоляк стал советником главы ОПУ, стало известно в апреле 2020 года.

Согласно данным в СМИ, во времена президента Виктора Януковича в качестве политического консультанта Подоляк принимал участие в пресс-конференции адвокатов Юрия Иванющенко, которого называли “Юрой Енакиевским”. На этой пресс-конференции адвокаты Иванющенко настаивали, что их клиент не совершал никаких уголовных преступлений. После этого, согласно сообщениям в СМИ, в защиту репутации Иванющенко выступил и Подоляк.

Работая в издании “Обозреватель”, в июне 2011-го года Подоляк стал одним из немногих журналистов, которых пригласили в Межигорье на интервью Виктора Януковича (вместе с Савиком Шустером, Евгением Киселевым, Александром Ткаченко, Игорем Гужвой и Андреем Куликовым). Тогда Подоляк задал вопросы, “как сделать простого украинца психологически готовым быть законопослушным” и готова ли команда Януковича отвечать на информационные вызовы. То интервью запомнилось и “пробежкой” Януковича по пенькам перед журналистами.

По итогам интервью Подоляк писал, что Янукович “провел неспешный диалог о весьма широком круге проблем, использовал очень даже откровенную стилистику, совершенно не отказываясь от остроты собственных оценок”, а также “рельефно и откровенно рассуждал о… несовершенстве нынешней государственной инфраструктуры в Украине”.

В 2015 году во время местных выборов Подоляк занимался продвижением “Движения за реформы” и его лидера Сергея Думчева. Тогда Киев заполонили бигборды Думчева (в рекламе использовалось изображение носорога). В интервью СМИ Думчев рассказывал, что потратил на рекламную кампанию чуть более 100 миллионов гривен, а автором идеи с носорогом был политтехнолог Михаил Подоляк. Несмотря на широкую рекламную кампанию, Думчев мэрские выборы в Киеве не выиграл.