Три сотрудницы одного из киевских дошкольных учебных заведений являются контактными лицами с пенсионеркой, которая вчера умерла в результате заражения коронавируса COVID-19 в Радомышле.

Об этом #Буквам сообщили собственные источники.

“13.03.2020 года в 14:20 ч. в Ирпенский межрайонный отдел лабораторных исследований ГУ “Киевский ОЛЦ МЗ Украины” по телефону поступило сообщение из Голосеевского межрайонного отдела лабораторных исследований ГУ “Киевский ОЛЦ МЗ Украины” о том, что две жительницы пгт Коцюбинское находились в контакте с сотрудницей ДУЗ, которая контактировала со своей 71-летней мамой, жительницей г. Радомышль Житомирской области”, – говорится в документе.

Стоит отметить, что 13 марта в Украине зафиксирована первая смерть вследствие заражения коронавирусом COVID-19. Это 71-летняя пациентка, которую ранее госпитализировали в Житомирской области.

Отмечалось, что пациентка с коронавирусом с Житомирщины, у которой 12 марта обнаружили вирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. В частности, женщина принимала гостей и ходила в церковь.