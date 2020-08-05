Киевский апелляционный суд оставил под стражей главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что апелляционную жалобу адвокатов Мангера оставлено без удовлетворения. Он будет находиться в СИЗО до 11 сентября 2020 года.

“По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 июля 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения”, – говорится в сообщении суда.

Как известно, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

В июне 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк: они получили от 3 до 6,5 лет заключения.

Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

28 марта активисты движения “Кто заказал Катю Гандзюк?” заявили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова оказывает давление на отца погибшей херсонской чиновницы.

В апреле стало известно, что правоохранители завершили расследование производства об убийстве херсонской чиновницы и активисты Екатерины Гандзюк.

27 апреля у Офиса президента на Банковой в Киеве активисты требовали отправить генпрокурора Ирину Венедиктову в отставку из-за “дела Гандзюк”.

Глава Офиса Генерального прокурора Ирина Венедиктова не пришла на заседание временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистов, так как ей не обеспечили безопасность.