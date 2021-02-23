Дело ПриватБанка: в НАБУ показали видео задержания фигуранта

22 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили трем бывшим должностным лицам ПАО КБ "ПриватБанк" о подозрении в растрате более 136,89 млн грн. Подозрения подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом сообщили в НАБУ.

В частности, руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров отметил, что после подписания подозрения бюро получило оперативные данные о том, что один из подозреваемых, первый экс-заместитель главы правления “ПриватБанка” Владимир Яценко планировал покинуть Украину на чартерном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Однако при содействии Госавиаслужбы самолет приземлился в “Борисполе”. После этого правоохранители начали следственные действия.

Также НАБУ опубликовало видео задержания Яценко. Ему сообщено о подозрении.

В комментарии прессе Скомаров отметил, что проводится досудебное следствие. Детективы проверяют причастность к этому преступлению должностных лиц Национального банка Украины.

Кроме того, сообщено о подозрении бывшему главе правления банка. Фамилию в Офисе генпрокурора не озвучивают.

Как известно, главой правления “ПриватБанка” до национализации был Александр Дубилет (с 1997 по 2016 годы). Его сын Дмитрий Дубилет в 2019 году занимал должность министра Кабмина.

Также о подозрении сообщено начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя главы правления связанного с банком юридического лица.

Как информирует агентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о Елене Бичихиной, которая указана первым заместителем главы правления СК “Ингосстрах” (Днепр). По данным агентства, подозрение вручено Яценко лично, а Дубилету и Бичихиной – по почте.