Covid-19 Украина

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Дело ПриватБанка: в НАБУ показали видео задержания фигуранта

22 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили трем бывшим должностным лицам ПАО КБ "ПриватБанк" о подозрении в растрате более 136,89 млн грн. Подозрения подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Вторник, 23 февраля 2021, 14:58

Об этом сообщили в НАБУ.

В частности, руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров отметил, что после подписания подозрения бюро получило оперативные данные о том, что один из подозреваемых, первый экс-заместитель главы правления “ПриватБанка” Владимир Яценко планировал покинуть Украину на чартерном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Однако при содействии Госавиаслужбы самолет приземлился в “Борисполе”. После этого правоохранители начали следственные действия.

Также НАБУ опубликовало видео задержания Яценко. Ему сообщено о подозрении.

 

В комментарии прессе Скомаров отметил, что проводится досудебное следствие. Детективы проверяют причастность к этому преступлению должностных лиц Национального банка Украины.

Кроме того, сообщено о подозрении бывшему главе правления банка. Фамилию в Офисе генпрокурора не озвучивают.

Как известно, главой правления “ПриватБанка” до национализации был Александр Дубилет (с 1997 по 2016 годы). Его сын Дмитрий Дубилет в 2019 году занимал должность министра Кабмина.

Также о подозрении сообщено начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя главы правления связанного с банком юридического лица.

Как информирует агентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о Елене Бичихиной, которая указана первым заместителем главы правления СК “Ингосстрах” (Днепр). По данным агентства, подозрение вручено Яценко лично, а Дубилету и Бичихиной – по почте.

Как известно, НАБУ расследует дело о выводе многомиллиардных средств из “ПриватБанка” до его национализации. В частности, банком были заключены кредитные договоры с признаками фиктивности, и различным фирмам было перечислено десятки млрд гривен, ранее полученных от государства при реструктуризации.

В прошлом году Артем Сытник отмечал, что в уголовном производстве в отношении “ПриватБанка” и его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова могут начать объявлять подозрения.

В декабре прошлого года генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в состав групп прокуроров в нескольких производствах в отношении группы “Приват”.

Решение о национализации “ПриватБанка” в связи с его неплатежеспособностью было принято украинскими властями в декабре 2016 года.

Причиной национализации стали действия прежних владельцев, выделявших значительные кредиты аффилированным лицам. Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что до национализации “ПриватБанк” минимум в течение 10 лет был объектом масштабных махинаций, что привело к нанесению финансовому учреждению убытков на сумму минимум $5,5 млрд.

  • Накануне сообщалось, что в деле “ПриватБанка” подписали подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам. Кроме того, для подтверждения ущерба государству назначена экспертиза.
  • Появилась информация, что к попытке побега в Австрию бывшего первого заместителя главы правления “ПриватБанка” Владимира Яценко может быть причастен бывший владелец банка, олигарх Игорь Коломойский.
Теги: Володимир Яценко, топменеджери ПриватБанку, підозра, НАБУ, ПриватБанк

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