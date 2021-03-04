Активисты анонсировали акцию в поддержку Сергея Стерненко "Молчание держит за решеткой", в рамках которой они поедут к государственной дачи президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.

Об этом говорится в событии акции в Facebook.

“23 февраля Стерненко цинично бросили за решетку за то, что он не молчал. За все это время президент, гарант наших прав и свобод, не сказал ничего”, – заявили организаторы.

Активисты отметили, что Зеленский и команда “не делают ничего, чтобы репрессивная машина судов прекратила отмазывать преступников и отправлять невиновных людей в тюрьму”.

“8 марта мы едем напомнить об этом президенту к нему на государственную дачу. Невинные заключенные не имеют времени ждать”, – отметили организаторы.

Напомним, что ранее сторонники осужденного к семи годам заключения активиста Сергея Стерненко объявили о массовой акции протеста, которая запланирована 9 марта на Майдане Независимости возле Дома профсоюзов, где в тот день должен состояться съезд судей, во время которого должны выбирать новых представителей Высшего совета правосудия от судебной ветви власти.

Заключение Стерненко

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.

В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.

Активистов, которые пришли поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.

О деле, по которому Стерненко получил приговор в деталях — в материале #Букв.

Ранее #Буквы рассказывали, что известно о Стерненко и открытых против него делах.