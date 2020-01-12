США дипломатически и экономически изолируют Иран, – Госдеп

США дипломатически и экономически изолируют Иран до тех пор, пока они "не будут вести себя как нормальная нация".

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус, сообщает Fox News.

По ее словам, важно помнить, что Иран отрицал свою вину в авиакатастрофе украинского самолета.

“Итак, было много дезинформации”, – сказала Ортагус.

Она добавила, что государственный секретарь Майк Помпео назвал министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа “пропагандистом высочайшего уровня”.

“Многие спрашивают нас: какова наша стратегия после убийства Кассема Сулеймани и нападения на Соединенные Штаты с помощью баллистических ракет. Это наша стратегия. Мы дипломатически и экономически изолируем иранский режим, пока они не станут вести себя как нормальная нация”, – подчеркнула представитель Госдепа.