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США дипломатически и экономически изолируют Иран, – Госдеп

США дипломатически и экономически изолируют Иран до тех пор, пока они "не будут вести себя как нормальная нация".

Воскресенье, 12 января 2020, 13:36

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус, сообщает Fox News.

По ее словам, важно помнить, что Иран отрицал свою вину в авиакатастрофе украинского самолета.

“Итак, было много дезинформации”, – сказала Ортагус.

Она добавила, что государственный секретарь Майк Помпео назвал министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа “пропагандистом высочайшего уровня”.

“Многие спрашивают нас: какова наша стратегия после убийства Кассема Сулеймани и нападения на Соединенные Штаты с помощью баллистических ракет. Это наша стратегия. Мы дипломатически и экономически изолируем иранский режим, пока они не станут вести себя как нормальная нация”, – подчеркнула представитель Госдепа.

  • 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
  • Сегодня около семи утра министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф у себя в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала “человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США”.
  • После этого президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально подтвердил, что самолет МАУ был сбит в небе над Тегераном.
  • Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.
Теги: США, Изоляция

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