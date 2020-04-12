Об этом сообщает немецкая медиакомпания Deutsche Welle.
Соединенные Штаты предложили вознаграждение в размере 10 миллионов американских долларов за “любую информацию” об одном из командиров Хезболлы Каутарани.
Мухаммад Кавтарани является лидером ливанского шиитского движения. США обвиняет его в координации проиранских групп в Ираке. Он был объявлен США глобальным террористом в 2013 году.
В заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу, госдепартамент США сказано, что Кавтарани “взял на себя часть политической координации военизированных группировок, ориентированных на Иран, которые ранее были организованы Касемом Сулеймани”, который был убит в начале января в Багдаде.
- Напомним, В ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.
- Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.
- В Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф дал свою оценку вероятности открытого военного противостояния между Вашингтоном и Тегераном.