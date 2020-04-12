Через три месяца после убийства иранского генерала Кассема Сулеймани, США объявили награду в 10 миллионов американских долларов за подробности о Мохаммаде Кавтарани, ливанского лидера Хезболлы, который частично заменил Сулеймани в Ираке.

Об этом сообщает немецкая медиакомпания Deutsche Welle.

Соединенные Штаты предложили вознаграждение в размере 10 миллионов американских долларов за “любую информацию” об одном из командиров Хезболлы Каутарани.

Мухаммад Кавтарани является лидером ливанского шиитского движения. США обвиняет его в координации проиранских групп в Ираке. Он был объявлен США глобальным террористом в 2013 году.

В заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу, госдепартамент США сказано, что Кавтарани “взял на себя часть политической координации военизированных группировок, ориентированных на Иран, которые ранее были организованы Касемом Сулеймани”, который был убит в начале января в Багдаде.