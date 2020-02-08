Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о намерении выделить 100 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в Китае и других странах мира.

Об этом он написал в Twitter на личной странице.

“С гордостью заявляю о дополнительных $100 млн, выделяемых из имеющихся фондов в качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом. Этот вклад – наряду с сотнями миллионов долларов, пожертвованными безвозмездно – демонстрирует уверенное руководство США в ответ на вспышку. Вместе мы можем оказать огромное влияние”, – написал Помпео.

Также он сообщил о том, что Госдеп уже “обеспечил доставку китайскому народу около 17,8 тонн пожертвованных медикаментов, в том числе маски, халаты, марли, респираторы и другие жизненно необходимые материалы”.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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