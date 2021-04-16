Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав правоохоронців штрафувати народних депутатів, які в будівлі парламенту не носять захисні маски.

Про це він заявив сьогодні під час години запитань до уряду, інформують #Букви.

Стефанчук, зокрема, звернувся до Міністерства внутрішніх справ (яке сьогодні на засідання ВР представляв заступник міністра Антон Геращенко).

“Коли я дивлюся в зал і бачу, що 50% осіб не в масках, я в двадцятий раз хочу, користуючись наявністю тут уряду, звернутися до Міністерства внутрішніх справ. Шановні колеги, давайте все ж знайдемо можливість застосовувати відповідальність, рівну для всіх, в тому числі – і для народних депутатів. І народні депутати повинні бути оштрафовані”, — наголосив Стефанчук.

На його думку, це “підвищить рівень свідомості” нардепів, а також “вболівання за загальну справу в країні, і поповнить державний бюджет”.

“Давайте будемо носити маски, щоб, не дай Боже, потім не носити квіти”, — підсумував Стефанчук.

Варто зазначити, що чи не на кожному парламентському засіданні завжди є чимало депутатів, які не вважають за потрібне носити маски (попри складну ситуацію з коронавірусом у країні). І сьогоднішнє засідання також не стало винятком:

Варто зазначити, що у січні цього року спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю “Фокусу” пояснив, чому депутатів не штрафують за відсутність масок під час засідань ВР.

“Є неприємні приклади, які я бачу з трибуни ВР: хтось ходить у “дірявих” масках, хтось узагалі без маски. Було багато дискусій в залі про впровадження штрафів, але ми не можемо накладати їх самостійно, а поліція в зал ВР заходити не має права. Наскільки мені відомо, нікого з депутатів не штрафували за відсутність маски. Хоча було б непогано і правильно”, – зазначив тоді Разумков.

На запитання, чому він самостійно не звертається до правоохоронців, щоб ті штрафували нардепів за недотримання маскового режиму, Разумков повідомив, що це “не його зона відповідальності як голови ВР”. Він також додав, що завдяки онлайн-трансляції правоохоронці “самі бачать, що відбувається в стінах парламенту”.