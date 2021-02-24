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Стерненка переведут в отдельную камеру из-за угроз пророссийских сил, – адвокат

Украинского активиста Сергея Стерненка, приговоренного к 7 годам и 3 месяцам заключения, переведут в отдельную камеру Одесского СИЗО.

Среда, 24 февраля 2021, 16:45

Об этом сообщает пресс-служба юридической компании Миллер в Facebook.

Отмечается, что Стерненко и в дальнейшем будет находиться в Одесском СИЗО, но против него будут применены меры безопасности. Сегодня с ним виделся адвокат Вадим Оксюта.

“Сегодня было принято заявление наших адвокатов об обеспечении мер безопасности к Сергею Стерненко: Сергей будет оставаться в Одесском СИЗО, и к нему будут применены соответствующие меры безопасности в виде перевода в отдельную камеру”, – говорится в сообщении.

Адвокат Стерненка Маси Найем в своем Facebook добавил, что перевод в отдельную камеру был вынужденной мерой, поскольку “продолжаются угрозы со стороны пророссийских сил”.

“У этих сил конкретные фамилии – Анатолий Шарий и народный депутат Украины Илья Кива”, – заявил Найем.

При этом он напомнил, что Кива ранее заявлял: “Будет еще один приговор, и там он получит уже совсем другие сроки наказания. А наша задача – сделать его пребывание в тюрьме более воспитательным”.

“В правовом государстве таким словам народного депутата должны дать оценку и Национальная полиция Украина, и Офис Генерального прокурора”, – добавил адвокат.

Заключение Стерненко

Напомним, Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.

В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.

Активисты, пришедшие поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.

О дело, по которому Стерненко получил приговор, в деталях — в материале #Букв.

  • Ранее #Буквы рассказывали, что известно о Стерненко и открытых против него дела.
  • Активист Сергей Стерненко, находясь в СИЗО, написал письмо всем, кто его поддерживает. Он призвал не молчать и освобождать тех, кого несправедливо осудили.
Теги: вирок, вирок, Масі Найєм, окрема камера, Сергей Стерненко

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