Стерненка переведут в отдельную камеру из-за угроз пророссийских сил, – адвокат

Об этом сообщает пресс-служба юридической компании Миллер в Facebook.
Отмечается, что Стерненко и в дальнейшем будет находиться в Одесском СИЗО, но против него будут применены меры безопасности. Сегодня с ним виделся адвокат Вадим Оксюта.
“Сегодня было принято заявление наших адвокатов об обеспечении мер безопасности к Сергею Стерненко: Сергей будет оставаться в Одесском СИЗО, и к нему будут применены соответствующие меры безопасности в виде перевода в отдельную камеру”, – говорится в сообщении.
Адвокат Стерненка Маси Найем в своем Facebook добавил, что перевод в отдельную камеру был вынужденной мерой, поскольку “продолжаются угрозы со стороны пророссийских сил”.
“У этих сил конкретные фамилии – Анатолий Шарий и народный депутат Украины Илья Кива”, – заявил Найем.
При этом он напомнил, что Кива ранее заявлял: “Будет еще один приговор, и там он получит уже совсем другие сроки наказания. А наша задача – сделать его пребывание в тюрьме более воспитательным”.
“В правовом государстве таким словам народного депутата должны дать оценку и Национальная полиция Украина, и Офис Генерального прокурора”, – добавил адвокат.
Заключение Стерненко
Напомним, Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.
В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.
Активисты, пришедшие поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.
О дело, по которому Стерненко получил приговор, в деталях — в материале #Букв.
- Ранее #Буквы рассказывали, что известно о Стерненко и открытых против него дела.
- Активист Сергей Стерненко, находясь в СИЗО, написал письмо всем, кто его поддерживает. Он призвал не молчать и освобождать тех, кого несправедливо осудили.