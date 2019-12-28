Экс-сотрудники подразделения спецназначения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых обвиняют в расстреле участников протеста во время Революции Достоинства, просят отменить им домашний арест.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, защита Маринченко и Тамтуры заявила, что обвинения являются недостаточно обоснованными. Они также считают, что прокуроры не обосновали риски того, что обвиняемые будут уклоняться от судебного процесса.

Кроме того, защита обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина просит освободить их из-под стражи.

“5 лет я нахожусь под стражей. Никаких доказательств суду прокуратура не предоставила. Считаю это дело политически мотивированным”, – заявил Аброськин, который общается с судом через видеосвязь.

Однако председательствующая судья Маргарита Васильева обратила его внимание на факт о том, что его коллеги уже покинули страну и находятся в России.

Следует отметить, что до начала зачитывания жалобы адвокаты потерпевших заявили отвод судье, однако она проигнорировала их ходатайства.

Ранее прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах.

Руководство Генеральной прокуратуры Украины осуществляло давление на прокуроров в резонансных процессах, требуя освободить обвиняемых из следственных изоляторов.