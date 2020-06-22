Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщалось ранее, в ночь с 23 на 24 мая сотрудники Кагарлыкского отделения полиции в своем служебном кабинете применили пытки к женщине, которую вызвали в отделение в качестве свидетеля. Они надевали на нее противогаз, применяли наручники, а также стреляли у нее над головой из табельного оружия. После этого женщина была изнасилована. В преступлении подозреваются экс-полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима.
26 мая Голосеевский районный суд Киева поместил подозреваемых под стражу без права на залог на срок в 60 дней. Защитники подозреваемых подали жалобу на это решение. 22 июня в Апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу и отказал в ее удовлетворении.
“По результатам апелляционного рассмотрения постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 26 мая 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения”, — говорится в сообщении суда.
Также в Апелляционном суде отметили, что Кузив подозревается в превышение власти или служебных полномочий и изнасиловании (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса). Сулиме инкриминируют только изнасилование (ч. 3 ст. 152 УКУ).
- 4 июня стало известно, что штат Кагарлыкского отделения полиции, где произошло изнасилование, полностью сократили.
- Организация объединенных наций призвала Украину внести изменения в Уголовный Кодекс после изнасилования в Кагарлыке.
- Министр внутренних дел Арсений Аваков не пришел на заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности относительно изнасилования женщины в Кагарлыкском отделении полиции.