Апелляционный суд Киева оставил под стражей экс-сотрудников Кагарлыкского отделения полиции Николая Кузива и Сергея Сулиму, подозреваемых в изнасиловании и пытках.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщалось ранее, в ночь с 23 на 24 мая сотрудники Кагарлыкского отделения полиции в своем служебном кабинете применили пытки к женщине, которую вызвали в отделение в качестве свидетеля. Они надевали на нее противогаз, применяли наручники, а также стреляли у нее над головой из табельного оружия. После этого женщина была изнасилована. В преступлении подозреваются экс-полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима.

26 мая Голосеевский районный суд Киева поместил подозреваемых под стражу без права на залог на срок в 60 дней. Защитники подозреваемых подали жалобу на это решение. 22 июня в Апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу и отказал в ее удовлетворении.

“По результатам апелляционного рассмотрения постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 26 мая 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения”, — говорится в сообщении суда.

Также в Апелляционном суде отметили, что Кузив подозревается в превышение власти или служебных полномочий и изнасиловании (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса). Сулиме инкриминируют только изнасилование (ч. 3 ст. 152 УКУ).