Телеканал "НАШ" подал иск в Окружной административный суд города Киева в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, касающийся назначения внеплановой невыездной проверки.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

“Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск ООО “НАШ 365″ив Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Среди требований иска – признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 28 января 2021, которым была назначена внеплановая невыездная проверка ООО “Наш 365” (логотип “НАШ”)”, – говорится в сообщении.

По мнению истца, оспариваемое решение принято с нарушением норм законодательства Украины, без надлежащих правовых оснований и допустимых доказательств.

ОАСК сейчас решает вопрос открытия производства в админделе.

В начале февраля под санкции попал нардеп Тарас Козак. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. Против этих каналов также введены санкции, а их вещание заблокировано.