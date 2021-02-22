Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
“Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск ООО “НАШ 365″ив Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Среди требований иска – признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 28 января 2021, которым была назначена внеплановая невыездная проверка ООО “Наш 365” (логотип “НАШ”)”, – говорится в сообщении.
По мнению истца, оспариваемое решение принято с нарушением норм законодательства Украины, без надлежащих правовых оснований и допустимых доказательств.
ОАСК сейчас решает вопрос открытия производства в админделе.
В начале февраля под санкции попал нардеп Тарас Козак. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. Против этих каналов также введены санкции, а их вещание заблокировано.
- 19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых – кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.
- Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров принять безотлагательные меры для возвращения в госсобственность части нефтепродуктопровода, принадлежащего лицам, аффилированным с кумом Владимира Путина и главой политсовета “ОПЗЖ” Виктором Медведчуком.
- Виктор Медведчук заявил, что считает санкции, введенные Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) против него и его жены Оксаны Марченко, “незаконными”.
- Сама Оксана Марченко также прокомментировала введение против нее санкций и заявила о начале политической карьеры. По словам Марченко, ее “заставили взять в руки политическое оружие”, поэтому она вступает в политическую партию “ОПЗЖ”.