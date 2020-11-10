Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее Порошенко сообщил, что состояние его тещи крайне тяжелое. У нее выявлен коронавирус.

“Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе – папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память … Дорогие наши родители, молим Бога за ваш покой в Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания”, – написал Порошенко.