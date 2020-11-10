Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ранее Порошенко сообщил, что состояние его тещи крайне тяжелое. У нее выявлен коронавирус.
“Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе – папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память … Дорогие наши родители, молим Бога за ваш покой в Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания”, – написал Порошенко.
- Напомним, 16 июня умер отец Петра Порошенко, Алексей Иванович. Ему было 84 года.
- 21 августа на 88 году жизни скончался отец Марины Порошенко, Анатолий Переведенцев.
- Сам пятый президент болел коронавирусом. 3 октября Петра Порошенко был госпитализирован с двусторонним воспалением легких в столичную больницу. Также заболела его дочь.
- 12 октября лидера партии “Европейская Солидарность” выписали из больницы.