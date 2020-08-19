Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала европейских лидеров не признавать результаты президентских выборов в стране.

Соответствующее обращение к Европейскому совету на английском языке опубликовано на YouTube-канале мужа Тихановской “Страна для жизни”.

Тихановская отметила, что выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными, а их результаты были сфальсифицированы.

Она напомнила, что люди, вышедшие защитить свои голоса на улицы белорусских городов, “были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом”.

“Я призываю вас не признавать этих мошеннических выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира”, — подчеркнула Тихановская в своем обращении.

Она напомнила, что инициировала создание Национального координационного совета Беларуси, который “возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога”. Это совет должен объявить в стране новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей.

“Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа”, — подытожила Тихановская.