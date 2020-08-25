В TikTok раскрыли информацию об активности пользователей социальной сети с момента ее появления в США до сегодняшнего дня.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

На сегодняшний день в соцсети регистрируются около 100 миллионов пользователей в месяц. Это на 800% больше, чем в январе 2018 года, когда соцсеть только вышла на рынок.

В целом, 2 миллиарда людей по всему миру пользуются приложением TikTok. В день соцсеть имеет около 50 миллионов активных пользователей.

В январе 2018 года в соцсети были зарегистрированы около 11 миллионов американцев. За год их число выросло до 27 миллионов. В июне 2020 года американцев, пользующихся TikTok, около 91 миллиона. В августе их уже более 100 миллионов.

Как известно, президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны.

Трамп считает, что TikTok сотрудничает со спецслужбами Китая и может угрожать национальной безопасности США.

Отмечалось, что возможность приобретения TikTok рассматривают компании Microsoft и Twitter.

Теперь же СМИ сообщают об еще одном потенциальном покупателе в лице корпорации Oracle.

Как пишет агентство Bloomberg, соучредитель Oracle Ларри Эллисон – один из немногих магнатов Кремниевой долины, открыто поддерживающих Трампа. В феврале миллиардер организовал в своем имении сбор средств для президента США.

Oracle – второй по величине производитель программного обеспечения в мире.

Компания, стоимость которой оценивается в $166 млрд, владеет значительным объемом свободных средств, чтобы позволить себе покупку TikTok (которое оценивают в 20—50 млрд долларов).