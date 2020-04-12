Президент США Дональд Трамп активно выступает за лечение больных коронавирусом COVID-19 при помощи гидроксихлорохина – лекарства от малярии, волчанки и артрита. Но американские врачи не так оптимистичны.

Об этом говорится в материале американского телеканала CNN.

За последний месяц американский лидер сделал достаточно много оптимистичных заявлений о гидроксихлорохине.

При этом американские врачи, в том числе и советник Трампа, ученый-инфекционист, доктор Энтони Фаучи, заявляют, что эффективность препарата в борьбе с COVID-19 не доказана. Врачи настаивают, что препарат изначально необходимо изучить в ходе клинических испытаний, чтобы убедиться, что он не навредит пациентам.

“С точки зрения науки, я не думаю, что мы можем однозначно сказать, что это (гидроксихлорохин, – ред.) работает. Данные действительно в лучшем случае наводят на размышления. Были случаи, которые показывали, что может быть эффект, но были и другие случаи, которые показывали, что эффекта нет”, – отмечал в одном из интервью Фаучи.

Журналисты CNN проанализировали высказывания Дональда Трампа об исследованиях гидроксихлорохина, прозвучавшие за последние несколько недель, и выяснили, что ряд заявлений не соответствовали действительности.

В материале приводятся четыре вопроса, касающиеся указанного препарата, с позицией Трампа и врачей.

Вопрос № 1: “Как скоро мы узнаем, эффективен ли гидроксихлорохин в борьбе с коронавирусом?

Президент США утверждал, что для этого понадобятся всего лишь “дни”. В то же время врачи настаивают, что на исследование воздействия препарата на COVID-19 уйдут недели или даже месяцы.

Журналисты CNN проанализировали базу данных учреждения “Национальные институты здравоохранения США” и установили, что в Соединенных Штатах существуют по крайней мере 15 исследовательских центров, занимающихся изучением гидроксихлорохина для профилактики или лечения коронавируса.

Журналисты связались с этими центрами, чтобы спросить, сколько времени им потребуется, чтобы получить результаты. Семь из них либо не ответили, либо сказали, что не знают.

Шесть из ответивших центров сообщили, что для получения результатов исследования потребуются месяцы. Например, исследователи из Нью-Йоркского и Вашингтонского университетов рассчитывают получить результаты только в июне или июле.

Представители еще двух центров заявили, что могут получить результаты в течение нескольких недель. Например, Университет Миннесоты проводит исследование, чтобы выяснить, может ли гидроксихлорохин помочь предотвратить заражение людей коронавирусом. Результаты там ожидают 7 мая или, возможно, даже раньше.

А в Ратгерском университете рассчитывают к концу апреля или в начале мая получить первые результаты исследования того, может ли гидроксихлорохин отдельно или в сочетании с азитромицином помочь в лечении коронавируса.

Вопрос № 2: “Во Франции уже провели клиническое исследование, демонстрирующее, что гидроксихлорохин работает как средство от коронавируса. Разве это не свидетельствует о чем-то?”

Указанное исследование было проведено в Марселе. Проводившие его медики писали об определенной пользе хлорохина при короновирусе. При лечении пациентов они использовали гидроксихлорохин и азитромицин.

На это исследование ссылался президент США Дональд Трамп, агитируя принимать препарат. Он утверждал, что “гидроксихлорохин и азитромицин, принятые вместе, могут изменить историю медицины”.

Но далеко не все так радужно. Так, исследование подверглось жесткой критике научного сообщества (в частности, из-за того, что в нем упускалась информация о пациентах, которые принимали препарат и все равно себя плохо чувствовали). Эксперты в комментарии CNN охарактеризовали французское исследование как “полный провал”.

Тем временем, согласно последним данным, состояние 43 пациентов во Франции, которых лечили гидроксихлорохином от коронавируса, значительно ухудшилось. Отмечается, что этот препарат потенциально увеличивает риски, в частности сердечно-сосудистых осложнений, у пациентов с COVID-19.

А у нескольких умерших пациентов осложнения могли возникнуть именно вследствие лечения препаратом, в составе которого есть гидроксихлорохин.

Вопрос № 3: “Пытались ли отдельные люди отложить клинические испытания гидроксихлорохина?”

Президент США Дональд Трамп утверждал, что лабораторные исследования гидроксихлорохина пытаются затянуть во времени “на пару лет”, и ему пришлось вмешаться.

В то же время эксперты по инфекционным заболеваниям, опрошенные журналистами CNN, заявили, что впервые слышат, что кто-либо пытался замедлить исследования гидроксихлорохина (они планировались еще до того, как Трамп впервые упомянул препарат).

Вопрос № 4: “Безопасен ли гидроксихлорохин для пациентов с коронавирусом?”

Несмотря на оптимизм американского лидера в данном вопросе, врачи говорят, что у препарата могут быть серьезные побочные эффекты.

Так, в инструкции для препарата “Плаквенил”, который содержит действующее вещество гидроксихлорохин, указано, что это лекарство может спровоцировать “опасные для жизни” проблемы с сердцем и “необратимые проблемы со зрением”.