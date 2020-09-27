Президент США Дональд Трамп требует от своего соперника Джо Байдена пройти тест на наркотики до или после дебатов.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

“Я буду настойчиво требовать пройти тест на наркотики у сонного Джо Байдена до или после дебатов во вторник вечером. Естественно, я тоже согласен сдать тест. Его выступления в дебатах, были мягко говоря, неуравновешенными. Только наркотики могли вызвать это несоответствие ?? ?” – заявил Трамп.

Дебаты между кандидатами в президенты США от демократов и республиканцев состоятся 29 сентября.