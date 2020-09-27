Об этом он написал на своей странице в Twitter.
“Я буду настойчиво требовать пройти тест на наркотики у сонного Джо Байдена до или после дебатов во вторник вечером. Естественно, я тоже согласен сдать тест. Его выступления в дебатах, были мягко говоря, неуравновешенными. Только наркотики могли вызвать это несоответствие ?? ?” – заявил Трамп.
Дебаты между кандидатами в президенты США от демократов и республиканцев состоятся 29 сентября.
- 25 августа во время съезда Республиканская партия официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года Дональда Трампа.
- 19 августа в ходе онлайн-съезда Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента – 2020 экс-вице-президента Джо Байдена.
- По данным опроса, проведенного в начале мая, Джо Байден опережал Дональда Трампа на 5%.
- В соответствии с результатами опроса, проведенного 25-28 мая, Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге до 11%.
- 28 августа кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сказал, что готов участвовать в дебатах с нынешним президентом страны Дональдом Трампом.