Президент США Дональд Трамп считает, что из-за голосования по почте на определение нового победителя может уйти несколько месяцев.

Об этом он сказал во время выступления перед избирателями в штате Вирджиния, сообщает Reuters.

Трамп в который раз выразил недоверие способу голосования по почте, отметив, что лишь половина американцев сможет проголосовать по почте. Такой способ голосования вызовет задержки в подсчете голосов, так как не все бюллетени доставят в день после выборов.

Он также сказал, что предпочел бы быстро выяснить, выиграл он или проиграл, а не ждать, пока придут бюллетени по почте.

“Мне нравится смотреть телевизор, и у меня “есть победитель” есть, верно? Вы можете не услышать его в течение нескольких месяцев, потому что это беспорядок… Очень маловероятно, что вы услышите победителя этой ночью… Потому что теперь они говорят, что бюллетени могут прийти с опозданием”, – сказал Трамп.

Опросы общественного мнения в США показали, что по почте, в большинстве, собираются голосовать приверженцы Демократической партии. В то же время кампания Трампа подала иски в нескольких штатах об ограничении возможности голосовать по почте.