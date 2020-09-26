Об этом он сказал во время выступления перед избирателями в штате Вирджиния, сообщает Reuters.
Трамп в который раз выразил недоверие способу голосования по почте, отметив, что лишь половина американцев сможет проголосовать по почте. Такой способ голосования вызовет задержки в подсчете голосов, так как не все бюллетени доставят в день после выборов.
Он также сказал, что предпочел бы быстро выяснить, выиграл он или проиграл, а не ждать, пока придут бюллетени по почте.
“Мне нравится смотреть телевизор, и у меня “есть победитель” есть, верно? Вы можете не услышать его в течение нескольких месяцев, потому что это беспорядок… Очень маловероятно, что вы услышите победителя этой ночью… Потому что теперь они говорят, что бюллетени могут прийти с опозданием”, – сказал Трамп.
Опросы общественного мнения в США показали, что по почте, в большинстве, собираются голосовать приверженцы Демократической партии. В то же время кампания Трампа подала иски в нескольких штатах об ограничении возможности голосовать по почте.
- 25 августа во время съезда Республиканская партия официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года Дональда Трампа.
- 19 августа в ходе онлайн-съезда Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента – 2020 экс-вице-президента Джо Байдена.
- По данным опроса, проведенного в начале мая, Джо Байден опережал Дональда Трампа на 5%.
- В соответствии с результатами опроса, проведенного 25-28 мая, Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге до 11%.
- 28 августа кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сказал, что готов участвовать в дебатах с нынешним президентом страны Дональдом Трампом.