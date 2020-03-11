Лидер США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победы на праймериз (предварительных выборах) в трех американских штатах.

Об этом он сообщил в личном профиле в Twitter.

Трамп победил в штатах Миссури, Миссисипи и Мичиган.



В соцсети президент поблагодарил жителей этих штатов.

Также Трамп анонсировал проведение кокусов еще в нескольких штатах.