Об этом он сообщил в личном профиле в Twitter.

Трамп победил в штатах Миссури, Миссисипи и Мичиган.


В соцсети президент поблагодарил жителей этих штатов.

Также Трамп анонсировал проведение кокусов еще в нескольких штатах.