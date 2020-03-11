Об этом он сообщил в личном профиле в Twitter.
Трамп победил в штатах Миссури, Миссисипи и Мичиган.
THANK YOU MISSISSIPPI! #KAG2020 pic.twitter.com/r4DRnssHya
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020
THANK YOU MISSOURI! #KAG2020 pic.twitter.com/FH7NcIPqDp
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020
THANK YOU MICHIGAN! #KAG2020 pic.twitter.com/9Ibuma0JfP
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020
В соцсети президент поблагодарил жителей этих штатов.
Также Трамп анонсировал проведение кокусов еще в нескольких штатах.
THANK YOU IDAHO! #KAG2020 pic.twitter.com/aNhwiYsx96
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020
THANK YOU WASHINGTON! #KAG2020 pic.twitter.com/h04VbW71TH
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020
THANK YOU NORTH DAKOTA! #KAG2020 pic.twitter.com/fOPyY03iyh
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2020
- Напомним, ранее Майкл Блумберг и Питт Буттиджич сняли свои кандидатуры на выборах президента в пользу Джо Байдена. Элизабет Уоррен покинула гонку не выразив поддержку ни одного из оставшихся претендентов.
- Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу в девяти американских штатах на праймериз Демократической партии во вторник, 3 марта. Его конкурент на президентских выборах сенатор Берни Сандерс лидирует в Калифорнии.
- Для того, чтобы Берни Сандерс оставался конкурентом для Джо Байдена в битве за выдвижение на пост президента от Демократической партии, ему придется повторить то, что он сделал четыре года назад: выиграть предварительные выборы в Мичигане.