Американский президент Дональд Трамп заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани, который был убит США 3 января в Багдаде, якобы готовил взрыв одного из посольств США.

Трансляцию выступления Трампа вел телеканал C-Span.

“Скажу так: мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство”, — заявил он.

Также он заявил, что еще одной причиной убийства Сулеймани стала гибель и ранение американских военных за неделю до этого.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.