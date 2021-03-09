В Украине продолжает расти заболеваемость коронавирусом COVID-19: за прошедшую неделю обнаружили почти 55 тысяч новых случаев, что на 10 тысяч больше, чем неделей ранее.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Так, с 1 по 7 марта в Украине COVID-19 заболели 54 666 человек, тогда как неделей ранее было немного больше, чем 44 тысячи.

“За прошедшую неделю у нас в целом заболело 54 666 человек. Мы видим рост, если сравнить с позапрошлой неделей, где было чуть больше, чем 44 тысячи. То есть почти на 10 тысяч больше вновь выявленных больных мы зафиксировали за неделю”, – отметил Степанов.

Он добавил, что в стране также продолжает расти количество госпитализаций пациентов с коронавирусом.

“Как и остальные страны мира, мы уже несколько дней, почти неделю подряд, фиксируем рост числа больных – и как следствие рост количества госпитализированных людей. На утро понедельника (8 марта, – ред.) в наших больницах находились 26 525 человек”, – рассказал министр.

“Мы можем констатировать, что сейчас как во всем мире, так и в Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса. Украина не является исключением. И для нас это не стало неожиданностью. Мы готовились к ней, в том числе, укрепляя нашу медицинскую систему”, – заверил он.

Глава МОЗ напомнил, что в Украине недавно обнаружили “британский” штамм коронавируса, который является более заразным.

“Этот штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, в три раза большей заразностью, уменьшением доли бессимптомных или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью”, – сообщил Степанов.

Он добавил, что, кроме органов дыхания, указанный штамм коронавируса “начал поражать почки, печень и центральную нервную систему”.

(На видео – с 3:20)