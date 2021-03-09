Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Так, с 1 по 7 марта в Украине COVID-19 заболели 54 666 человек, тогда как неделей ранее было немного больше, чем 44 тысячи.
“За прошедшую неделю у нас в целом заболело 54 666 человек. Мы видим рост, если сравнить с позапрошлой неделей, где было чуть больше, чем 44 тысячи. То есть почти на 10 тысяч больше вновь выявленных больных мы зафиксировали за неделю”, – отметил Степанов.
Он добавил, что в стране также продолжает расти количество госпитализаций пациентов с коронавирусом.
“Как и остальные страны мира, мы уже несколько дней, почти неделю подряд, фиксируем рост числа больных – и как следствие рост количества госпитализированных людей. На утро понедельника (8 марта, – ред.) в наших больницах находились 26 525 человек”, – рассказал министр.
“Мы можем констатировать, что сейчас как во всем мире, так и в Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса. Украина не является исключением. И для нас это не стало неожиданностью. Мы готовились к ней, в том числе, укрепляя нашу медицинскую систему”, – заверил он.
Глава МОЗ напомнил, что в Украине недавно обнаружили “британский” штамм коронавируса, который является более заразным.
“Этот штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, в три раза большей заразностью, уменьшением доли бессимптомных или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью”, – сообщил Степанов.
Он добавил, что, кроме органов дыхания, указанный штамм коронавируса “начал поражать почки, печень и центральную нервную систему”.
(На видео – с 3:20)
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
- Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Со среды, 24 февраля, в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В Украине снова действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- Министерство охраны здоровья обновило разделение регионов Украины на зоны карантина. Согласно новым данным, столица Украины – Киев попал в “оранжевую” зону. В “красной” зоне сейчас находятся четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.