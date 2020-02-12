Триумф южнокорейского фильма "Паразиты", получившего сразу же несколько статуэток "Оскар", стал признаком того, что наступил кризис веры в капитализм, когда люди воспринимают его не "как шутку, а как кошмар".

Такое мнение высказала обозреватель The New York Times Мишель Голдберг.

Автор отметила, что ни один иностранный фильм в истории “Оскара” и других кинопремий, никогда не был настолько почитаем в США.

“Помимо превосходства кинопроизводства, в его мрачном социальном видении явно есть что-то резонансное, настолько отличное от всего, что выходит из Голливуда. Его прием свидетельствует о том же кризисе веры в капитализм, который превращает Берни Сандерса в лидера выдвижения от демократов”, – написала она.

По мнению автора, в фильме изображен мир, где пропасть разделяет богатых, “которые живут в воздушном минималистском великолепии”, и бедных, которые существуют буквально под землей.

Общество в фильме показано так, что американские зрители могут решить, что в Южной Корее существует четкая стратификация на богатых и бедных. Из-за этого у некоторых фильм вызывает бурную эмоциональную реакцию, они впечатлены таким социальным неравенством.

Американские граждане склонны воспринимать конкретный класс людей сквозь модель их поведения. То есть, если человек, к примеру, будет наследовать поведение богатых людей, то также добьется успеха. Как пример, она приводит фильм “На ножах”, где главная героиня, медсестра Марта, смогла стать обладательницей несметного богатства, получив наследство. Простой и скромной девушке из семьи эмигрантов удалось это сделать по одной причине – она выбрала модель поведения людей, которых ей нужно было обмануть, четко следуя продуманному плану. То есть понимание модели поведения богатых помогло и ей стать богатой.

В фильме “Паразиты” все происходит с точностью до наоборот. Попытки наследовать модель поведения богатых людей приводят не к успеху, а к трагедии всей семьи.

В фильме показано, что семья Ким могла бы стать успешной, если бы применяла свои знания, ум, находчивость – в позитивном русле. Акцент сделано на том, что, если они жили в подвале в нищете – это не имело ничего общего с их умственными способностями и жизненной позицией. Но вместо того, чтобы стать успешными, наследуя поведение богатых, они возвращаются к своим истокам – в тот же грязный подвал.

Отец семейства показан как человек, место которого в экономической иерархии – “материальная реальность”, не имеющая ничего общего с его навыками и компетенцией. Она “прилипла к нему”.

Монолог сына отца семейства Ким в финале фильма, когда он размышляет о том, как станет богатым и освободит отца, сначала напоминает американскую историю успеха, счастливый финал в стиле Голливуда.

Но это продолжается ровно до того момента, пока зритель осознает – это лишь фантазии. На самом деле, герой остался на том же уровне, на котором был и раньше. Его класс и социальный статус – неизменны.

“Возможно, “Паразиты” вызвали такой отклик, потому что для слишком многих людей неравенство превращает современный капитализм не в шутку, а в кошмар”, – резюмировала автор.