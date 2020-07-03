Об этом сообщила британская служба BBC.
Отмечается, что удаляемые термины используются во многих программных кодах, которые были созданы много лет назад.
По мнению специалистов, замена данных терминов может обойтись в миллионы долларов и растянуться на месяцы.
В частности, в программировании слово “мастер” относится к основной версии кода, управляющей репликами. “Черный список” используют для того, чтобы описывать автоматически запрещаемые элементы, к примеру, запрещенные веб-сайты.
В Twitter планируют заменить слова, которые в компании считают “расистскими”, на другие. Например, термин “белый список” хотят заменять на “allowlist“, а слова “ведущий/ведомый” на “лидер/последователь”.
При этом над заменой термина “мастер” в языке программирования также еще в прошлом году заявили в GitHub – крупнейшем сайте для разработчиков программного обеспечения, используемом для хранения и обновления проектов кода.
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- 16 июня, после нескольких недель массовых протестов против расизма и полицейской агрессии, президент США Дональд Трамп опубликовал указ о реформе правоохранительной системы.