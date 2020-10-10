В Бишкеке, столице Киргизстана, с 10 октября ввели комендантский час. Он будет действовать с 9 вечера до 5 утра.

Об этом сказано в постановлении пресс-службы ГУВД Бишкека.

В документе сказано, что установленным требованиям комендантского часа должны подчиниться все граждане. Оно не коснется чиновников и силовиков.

“Комендантский час распространяется для всех граждан, и лиц без гражданства за исключением государственных и муниципальных служащих, которые работают, и способствует деятельности комендатуры”, – сказано в документе.

Помимо комендантского часа, в Бишкеке ввели запрет на продажу оружия и алкогольных напитков с 6 вечера. В столице запретили проведение митингов, собраний и уличных шествий.

В городе введен специальный режим въезда и выезда.

Утром к Бишкеку направили колонны из бронетранспортеров и грузовиков с солдатами.