Об этом сказано в постановлении пресс-службы ГУВД Бишкека.
В документе сказано, что установленным требованиям комендантского часа должны подчиниться все граждане. Оно не коснется чиновников и силовиков.
“Комендантский час распространяется для всех граждан, и лиц без гражданства за исключением государственных и муниципальных служащих, которые работают, и способствует деятельности комендатуры”, – сказано в документе.
Помимо комендантского часа, в Бишкеке ввели запрет на продажу оружия и алкогольных напитков с 6 вечера. В столице запретили проведение митингов, собраний и уличных шествий.
В городе введен специальный режим въезда и выезда.
Утром к Бишкеку направили колонны из бронетранспортеров и грузовиков с солдатами.
- 5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.
- Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными результаты парламентских выборов, из-за которых в стране начались массовые протесты.
- После того, как бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов ушел в отставку, в стране назначили нового главу правительства – им стал освобожденный из колонии протестующими Садыр Жапаров.
- Национальный банк Кыргызстана приостановил работу системы SWIFT, а также рекомендовал банкам временно прекратить работу для предотвращения оттока капитала из страны.
- 9 октября президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения. В столицу республики вводят войска.