В Государственном департаменте США отреагировали на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы "Новичка", отметив, что это осложняет честную и прозрачную дискуссию с Кремлем.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Кент отметил, что ситуация с отравлением негативно повлияет на межправительственные отношения России и США, а также на диалог с российским обществом. Кроме этого, этот инцидент “направляет плохой сигнал международному сообществу”.

“Поэтому, по моему мнению, несмотря на интерес и попытки иметь честную, прозрачную дискуссию с Россией в определенных сферах, Россия очень часто прибегает к действиям, которые затрудняют этот путь, и этот диалог”, – сказал Кент.

По словам американского дипломата, на сегодняшний день говорить о каких-либо санкциях из-за отравления Навального имеет право только немецкая сторона.

Что известно об отравлении Навального?

20 августа утром Навальный возвращался на самолете из Томска в Москву. На борту ему стало плохо, поэтому самолет экстренно приземлился в Омске. Российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали в реанимацию, он был без сознания. Сейчас состояние российского оппозиционера Алексея Навального остается стабильным, наблюдается некоторое улучшение в симптоматике.

Родные оппозиционера приняли решение о продолжении его лечения в клинике на территории Германии. Омские медики сначала препятствовали его транспортировке.

Несмотря на утверждение транспортной полиции о том, что в крови оппозиционера Алексея Навального нашли опасный яд, омские медики это отрицали: они заявили, что в моче оппозиционера Алексея Навального не было каких токсичных веществ, а только алкоголь и кофеин.

22 августа Навальный был транспортирован в берлинскую клинику “Шарите”. Через два дня там подтвердили, что политика отравили.

27 августа немецкий журнал Der Spiegel и исследовательская группа Bellingcat заявили, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить токсином, по составу похожим на нервно-паралитическое вещество “Новичок”. Впоследствии это было подтверждено немецкими специалистами.

Что известно о “Новичке”?

“Новичок” — это название семья фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Работу над его созданием вели в Советском Союзе и РФ с 1960-х по 1990-е годы. Первое вещество этой семьи было синтезировано Петром Кирпичевым в 1972 году.

В ноябре 2019 Организация по запрещению химического оружия включила нервно-паралитическое вещество “Новичок” в список запрещенных веществ. 41 государство-член исполкома ОЗХО, приняли совместное предложение, представленное Соединенными Штатами Америки, Нидерландами и Канадой.

Известно о нескольких случаях, когда ядовитые вещества этого рода были применены во время покушений на убийство.

Так в марте 2018 года в городе Солсбери, Великобритания бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с симптомами отравления в торговом центре. В апреле Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что их пытались отравить с помощью вещества под названием “Новичок”.

В августе 2019 контртеррористическое подразделение полиции Великобритании заявило об еще одном пострадавшем в результате отравления нервно-паралитическим веществом “Новичок” в Солсбери в марте 2018 года. В опубликованном заявлении говорится, что пострадавшим оказался полицейский, приехавший на вызов об отравлении Скрипалей. В Солсбери он наткнулся на незначительную долю “Новичка”.

Сейчас в Германии продолжается расследование против сотрудников ГРУ, подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей, известных как Руслан Боширов и Александр Петров.

В июне 2018 в городе Эймсбери, Великобритания после контакта с предметом, покрытым “Новичком” в больницу была доставлена ​​пара гражданских лиц: 44-летняя мать троих детей Дон Старджесс и ее 45-летний друг Чарли Роули. В результате отравления за 9 дней Старджесс погибла. Роули выжил и планирует подать в суд на российское государство и требовать денежной компенсации.

В феврале 2019 болгарские правоохранители заявили, что обнаружили возможную связь между отравлением Скрипаля в 2018 году и отравлением местного торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году. Гебрев, его сын и топ-менеджер завода были госпитализированы после того, как потеряли сознание на приеме, бизнесмен устраивал в Софии. В январе 2020 года прокуратура Болгарии выдвинула обвинения трем россиянам, подозреваемым в покушении на убийство Гебрева.