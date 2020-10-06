В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердили у 355 человек. При этом скончались еще 6 пациентов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 355 больных. 6 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 436 жителей Киева. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 25 091”, – написал Кличко.

Так, за прошедшие сутки заболели:

• 190 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

• 146 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;

• 9 девочек от 3 до 16 лет и 10 мальчиков от 1 года до 17.

Заболели, в том числе, и 10 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 282 человека. Всего коронавирус преодолели 8545 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе – 50, в Соломенском – 47, а также 44 случая в Днепровском районе.