Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
“За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 355 больных. 6 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 436 жителей Киева. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 25 091”, – написал Кличко.
Так, за прошедшие сутки заболели:
• 190 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
• 146 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;
• 9 девочек от 3 до 16 лет и 10 мальчиков от 1 года до 17.
Заболели, в том числе, и 10 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 282 человека. Всего коронавирус преодолели 8545 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе – 50, в Соломенском – 47, а также 44 случая в Днепровском районе.
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