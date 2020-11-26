В Китае вакцину от нового коронавируса COVID-19 уже получили почти 1 миллион человек.

Об этом пишет издание Vox со ссылкой на главу китайской фармацевтической компании Sinopharm Group.

Вакцинация была проведена в рамках экстренной программы, которая началась в конце июля, хотя тогда китайское правительство сжато об этом говорило.

Но известно то, что в рамках программы вакцинацию разрешили провести группам с повышенным риском заражения, включая медицинских работников, таможенников и транспортных рабочих. Для вакцинации использовали одну из трех вакцин китайского производства – две от Sinopharm и одну от Sinovac.

Стоит отметить, что среди населения наблюдался ажиотаж несмотря на то, что безопасность и эффективность вакцин еще предстоит доказать.

Что такого особенного в китайской программе экстренной вакцинации

Ожидается, что США также скоро запустят программу экстренной вакцинации, но при других обстоятельствах. Три основные исследовательские группы опубликовали исходные данные об их эффективности и безопасности вакцины. Компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе подали заявку на разрешение на использование своей вакцины в экстренных случаях, сообщили, что ее эффективность составляет 95%, основываясь на результатах испытаний третьей фазы.

Эти испытания проверяют эффективность и безопасность вакцины на большом сегменте населения (десятки тысяч участников исследования). Два других производителя вакцин – Moderna и AstraZeneca совместо с Oxford – также опубликовали данные исследований фазы 3, показывающие высокую эффективность и отсутствие серьезных побочных эффектов.

С другой стороны, производители трех вакцин, одобренных в программе экстренного использования Китая, еще не сообщили о каких-либо результатах испытаний третьей фазы. Испытания проводятся не только в Китае, но и в других странах, где уровень передачи вируса все еще достаточно высок, чтобы быстро проверить защитную способность вакцины. Официальный представитель Sinovac сказал, что первые данные фазы 3 сообщат в течение следующего месяца.

Международные эксперты в области здравоохранения предупреждают, что вакцинация до получения результатов испытаний фазы 3 может подвергнуть людей неизвестным рискам, фактически не защищая их от вируса, если вакцина окажется недостаточно эффективной.

Тем не менее официальные лица правительства Китая отстаивали программу как необходимую для защиты китайских граждан, хотя сейчас число случаев заражения COVID-19 остается очень низким.

Вакцина Sinopharm уже внедряется за пределами Китая – Объединенные Арабские Эмираты также одобрили китайскую вакцину для использования в чрезвычайных ситуациях.

Несмотря на то, что китайские компании Sinopharm и Sinovac не опубликовали данные исследований по фазе 3, у этих вакцин есть преимущество перед Pfizer и Moderna: их не нужно хранить при низких температурах. Это означает, что распространение вакцин не будет таким сложным.