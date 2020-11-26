Об этом пишет издание Vox со ссылкой на главу китайской фармацевтической компании Sinopharm Group.

Вакцинация была проведена в рамках экстренной программы, которая началась в конце июля, хотя тогда китайское правительство сжато об этом говорило.

Но известно то, что в рамках программы вакцинацию разрешили провести группам с повышенным риском заражения, включая медицинских работников, таможенников и транспортных рабочих. Для вакцинации использовали одну из трех вакцин китайского производства – две от Sinopharm и одну от Sinovac.

Стоит отметить, что среди населения наблюдался ажиотаж несмотря на то, что безопасность и эффективность вакцин еще предстоит доказать.

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Что такого особенного в китайской программе экстренной вакцинации

Ожидается, что США также скоро запустят программу экстренной вакцинации, но при других обстоятельствах. Три основные исследовательские группы опубликовали исходные данные об их эффективности и безопасности вакцины. Компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе подали заявку на разрешение на использование своей вакцины в экстренных случаях, сообщили, что ее эффективность составляет 95%, основываясь на результатах испытаний третьей фазы.

Эти испытания проверяют эффективность и безопасность вакцины на большом сегменте населения (десятки тысяч участников исследования). Два других производителя вакцин – Moderna и AstraZeneca совместо с Oxford – также опубликовали данные исследований фазы 3, показывающие высокую эффективность и отсутствие серьезных побочных эффектов.

С другой стороны, производители трех вакцин, одобренных в программе экстренного использования Китая, еще не сообщили о каких-либо результатах испытаний третьей фазы. Испытания проводятся не только в Китае, но и в других странах, где уровень передачи вируса все еще достаточно высок, чтобы быстро проверить защитную способность вакцины. Официальный представитель Sinovac сказал, что первые данные фазы 3 сообщат в течение следующего месяца.

Международные эксперты в области здравоохранения предупреждают, что вакцинация до получения результатов испытаний фазы 3 может подвергнуть людей неизвестным рискам, фактически не защищая их от вируса, если вакцина окажется недостаточно эффективной.

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Тем не менее официальные лица правительства Китая отстаивали программу как необходимую для защиты китайских граждан, хотя сейчас число случаев заражения COVID-19 остается очень низким.

Вакцина Sinopharm уже внедряется за пределами Китая – Объединенные Арабские Эмираты также одобрили китайскую вакцину для использования в чрезвычайных ситуациях.

Несмотря на то, что китайские компании Sinopharm и Sinovac не опубликовали данные исследований по фазе 3, у этих вакцин есть преимущество перед Pfizer и Moderna: их не нужно хранить при низких температурах. Это означает, что распространение вакцин не будет таким сложным.

  • Ранее компания Moderna заявила о 94,5% эффективности своей вакцины от коронавируса на третьей стадии испытания. Глава компании Moderna Стефан Бансель заявил, что цена одной дозы вакцины от COVID-19 будет колебаться от $25 до $37. Также компания анонсировала поставки в Европу.
  • Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
  • Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
  • Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.