Об этом сообщает China Daily.
Новый штамм коронавируса выявили еще 14 декабря у 23-летней студентки, которая недавно вернулась в Шанхай из Великобритании.
Эпидемиологическое расследование показало, что 12 декабря, за два дня до вылета в Китай, у пациентки был отрицательный результат теста на COVID-19. Позже она рассказала, что до этого бегала в парке без маски, а также снимала ее, чтобы поесть, ожидая посадки в самолет.
Исследования подтвердили, что штамм, выявленный у девушки, был таким же, как тот, что распространяется в Великобритании. Чтобы свести к минимуму риски, власти Шанхая приняли ряд мер, включая усиленное отслеживание близких контактов пациентки.
Эпидемия COVID-19 в Китае находится под эффективным контролем – в течение последних нескольких месяцев власти страны приняли строгие меры для предотвращения завоза вируса через прибывающих путешественников и товары.
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Новый штамм коронавируса COVID-19 вызвал неистовую панику среди жителей самой Великобритании. Люди массово бросились в продуктовые магазины и опустошили полки.
- Министерство охраны здоровья Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Великобританию и ряд других стран, где обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19.
- Правительство Украины пока не планирует вводить запрет на въезд в нашу страну из Великобритании из-за нового штамма COVID-19. Но для путешественников будут действовать ряд ограничений.
- После быстрого распространения нового штамма COVID-19 в Великобритании, Европейская комиссия решила ограничить въезд граждан из этой страны.