Материковый Китай сообщил о первом случае заражения новым штаммом коронавируса COVID-19, который ранее был обнаружен в Великобритании.

Об этом сообщает China Daily.

Новый штамм коронавируса выявили еще 14 декабря у 23-летней студентки, которая недавно вернулась в Шанхай из Великобритании.

Эпидемиологическое расследование показало, что 12 декабря, за два дня до вылета в Китай, у пациентки был отрицательный результат теста на COVID-19. Позже она рассказала, что до этого бегала в парке без маски, а также снимала ее, чтобы поесть, ожидая посадки в самолет.

Исследования подтвердили, что штамм, выявленный у девушки, был таким же, как тот, что распространяется в Великобритании. Чтобы свести к минимуму риски, власти Шанхая приняли ряд мер, включая усиленное отслеживание близких контактов пациентки.

Эпидемия COVID-19 в Китае находится под эффективным контролем – в течение последних нескольких месяцев власти страны приняли строгие меры для предотвращения завоза вируса через прибывающих путешественников и товары.