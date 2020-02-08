Об этом сообщает Reuters.

Так, в больнице Цзиньинтань от вируса скончался 60-летний гражданин США.

Смерть американца подтвердили в посольстве США в Пекине.

“Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи с их утратой. Из уважения к частной жизни семьи у нас нет дальнейших комментариев“, – отметил представитель посольства.

Отмечается, что по состоянию на полдень 6 февраля было зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом иностранцев, из которых двоих уже выписали из больницы, а 17 находятся на карантине и проходят лечение.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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