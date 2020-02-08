Об этом сообщает Reuters.
Так, в больнице Цзиньинтань от вируса скончался 60-летний гражданин США.
Смерть американца подтвердили в посольстве США в Пекине.
“Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи с их утратой. Из уважения к частной жизни семьи у нас нет дальнейших комментариев“, – отметил представитель посольства.
Отмечается, что по состоянию на полдень 6 февраля было зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом иностранцев, из которых двоих уже выписали из больницы, а 17 находятся на карантине и проходят лечение.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- По состоянию на утро 7 февраля число умерших от нового коронавируса возросло до 634 человек. За сутки умерли 70 человек.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.