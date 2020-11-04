Правительство Литвы приняло решение о введении повторного карантина с 7 ноября. Предполагается, что ограничительные меры будут действовать в течение трех недель.

Соответствующее решение приняло правительство республики, сообщает Delfi.

Карантин вступает в силу 7 ноября и продлится до 29 ноября.

С следующую субботу в общественных местах можно будет собираться группами не более 5 человек. При этом необходимо соблюдать дистанцию ​​2 метра и избегать прямого физического контакта.

Также будут ограничены поездки в городском, пригородном и междугородном транспорте. При этом можно занимать только сидячие места и сидеть за метр друг от друга.

На время карантина будут запрещены все коммерческие и некоммерческие культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, ярмарки и другие сборы, которые проводят в помещении и на свежем воздухе. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.

Магазины, ТЦ, рынки и другие места общественного торговли смогут работать, если будут обеспечивать не менее 10 кв. м площади на одного покупателя.