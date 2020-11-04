Соответствующее решение приняло правительство республики, сообщает Delfi.
Карантин вступает в силу 7 ноября и продлится до 29 ноября.
С следующую субботу в общественных местах можно будет собираться группами не более 5 человек. При этом необходимо соблюдать дистанцию 2 метра и избегать прямого физического контакта.
Также будут ограничены поездки в городском, пригородном и междугородном транспорте. При этом можно занимать только сидячие места и сидеть за метр друг от друга.
На время карантина будут запрещены все коммерческие и некоммерческие культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, ярмарки и другие сборы, которые проводят в помещении и на свежем воздухе. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.
Магазины, ТЦ, рынки и другие места общественного торговли смогут работать, если будут обеспечивать не менее 10 кв. м площади на одного покупателя.
- 25 октября правительство Италии анонсировало новые карантинные ограничения в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.
- С 3 ноября в Австрии вступили в силу жесткие карантинные ограничения из-за стремительного распространения коронавируса.
- В Португалии решили запретить поездки жителей по стране из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. Запрет будет действовать в течение пяти дней.
- В Бельгии снова вводят жесткие карантинные меры в связи с ростом количества случаев коронавируса COVID-19, госпитализации и смертей. Так, во второй половине октября в Бельгии было зарегистрировано в среднем 1600 новых случаев инфицирования на 100 тыс. жителей, более чем в два раза больше, чем во Франции. В Бельгии также наблюдается один из самых высоких показателей смертности в Европе.
- В Греции на месяц закрыли рестораны и бары в густонаселенных районах страны, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса COVID-19.