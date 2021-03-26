Препаратом от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, который накануне привезли в Украину, в первую очередь будут вакцинировать маломобильных пожилых людей и их опекунов.

Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он напомнил, что в Украину доставили первые 215 тысяч доз вакцины от COVID-19 производства Sinovac.

По словам Ляшко, указанная вакцина “однодозная” (в отличие от препарата Covishield, в котором каждый флакон содержит 10 доз).

Этот фактор повлиял на решение по дальнейшему распределению препарата CoronaVac.

“Мы будем ее использовать в первую очередь на тех платформах и для тех категорий населения, которые сделают невозможным в дальнейшем разлив. В частности, в приоритете будет маломобильная группа населения пожилого возраста. Чтобы наши мобильные бригады проезжали по местам проживания маломобильных людей и вакцинировали их и их опекунов”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что ориентировочно количество таких людей достигает 40 тысяч.

В дальнейшем предполагается также второе введение вакцины (через 20 дней после первой прививки).

“Поэтому мы рассчитываем нашу стратегию использования первой партии этой вакцины именно для маломобильных групп населения пожилого возраста”, – добавил Ляшко.

Он также сообщил, что сейчас вакцина CoronaVac проходит в Украине 10-дневный лабораторный контроль.

Если он пройдет успешно, то вакцину передадут государственному предприятию “Медицинские закупки Украины”, а затем повезут в регионы.

Ляшко добавил, что препарат CoronaVac сейчас проходит завершающую стадию согласования во Всемирной организации здравоохранения.

“Уже на следующей неделе мы ожидаем от ВОЗ результатов: позволят или не позволят ее использовать в экстренных ситуациях”, – сказал Ляшко.

(На видео – с 8:45)

Что известно о вакцине от Sinovac

Эффективность. Вакцина от компании Sinovac Biotech называется CoronaVac. Это вакцина на основе инактивированных частиц вируса SARS-CoV-2.

Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Похоже работают, например, вакцины против полиомиелита, дифтерии.

Вакцину Sinovac Biotech водят внутримышечно. Согласно данным на сайте МОЗ Украины, для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в 14-28 дней.

В течение прохождения этой вакциной 3-й, последней, фазы клинических исследований, которая проходила в Китае (одновременно с массовой вакцинацией препаратом), в Бразилии, Чили, Индонезии, Филиппинах и Турции, данные о ее эффективности разительно отличались.

8 декабря государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma заявила, что промежуточные данные по испытаниям вакцины Sinovac показали эффективность до 97%.

Бразильский биомедицинский исследовательский центр Институт Бутантан 23 декабря с задержкой и не передавая Sinovac полные результаты испытаний заявил, что эффективность превышает 50% и может достигать 90%. Это вызвало немало вопросов относительно прозрачности исследований. Уже в январе Институт Бутантан обновил свои данные. Там заявили, что “общая эффективность” вакцины едва превышает 50%.

24 декабря отчиталась Турция. Министерство здравоохранения страны заявило об эффективности вакцины на уровне 91,25%.

Sinovac для украинцев: при каких условиях и за сколько денег. К концу декабря, на фоне новостей из Турции и Индонезии, Украина завершила переговоры с Sinovac по закупке этой вакцины.

30 декабря Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках 1 913 316 доз вакцины Sinovac по цене 504 гривны за дозу (вместе 964 млн гривен, заплаченных авансом). При этом глава ГП “Медицинские закупки Украины” Арсен Жумадилов рассказал, что вакцину можно было закупить дешевле.

Правительство планировало использовать эту вакцину для украинцев, которым не хватит вакцины американского производителя Pfizer/BioNTech с доказанной 95-процентной эффективностью.