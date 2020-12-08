Государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma заявила, что промежуточные данные по испытаниям вакцины, производимой китайской компанией Sinovac, показали эффективность до 97%.

Об этом сообщил представитель Bio Farma Иван Сетиаван, пишет Reuters.

“Наша группа клинических испытаний в течение одного месяца обнаружила, что промежуточные данные показывают эффективность 97%”, – сказал он.

Сетиаван не уточнил, был ли промежуточный результат получен на основе данных поздней стадии клинических испытаний. При этом другой представитель Bio Farma сообщил, что компания все еще собирает данные об эффективности в ходе текущего испытания третьей фазы.

Также Bio Farma не предоставила данных о том, сколько из 1600 участников заразились COVID-19 во время испытания.

Ранее в компании Sinovac заявили, что 97% здоровых взрослых людей, получающих более низкие дозы препарата и участвовавших в испытании фазы 1/2, продемонстрировали иммунную реакцию.

Биомедицинский центр Института Бутантана в Бразилии, который проводит в стране третью фазу испытаний CoronaVac, сообщил на прошлой неделе, что Sinovac опубликует результаты испытаний вакцины до 15 декабря.

Индонезия ждет официального разрешения на вакцинацию людей от коронавируса, ведь только так сможет противостоять пандемии. Сейчас коронавирус распространяется по огромному архипелагу и может поразить до 270 млн человек.