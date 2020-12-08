Об этом сообщил представитель Bio Farma Иван Сетиаван, пишет Reuters.
“Наша группа клинических испытаний в течение одного месяца обнаружила, что промежуточные данные показывают эффективность 97%”, – сказал он.
Сетиаван не уточнил, был ли промежуточный результат получен на основе данных поздней стадии клинических испытаний. При этом другой представитель Bio Farma сообщил, что компания все еще собирает данные об эффективности в ходе текущего испытания третьей фазы.
Также Bio Farma не предоставила данных о том, сколько из 1600 участников заразились COVID-19 во время испытания.
Ранее в компании Sinovac заявили, что 97% здоровых взрослых людей, получающих более низкие дозы препарата и участвовавших в испытании фазы 1/2, продемонстрировали иммунную реакцию.
Биомедицинский центр Института Бутантана в Бразилии, который проводит в стране третью фазу испытаний CoronaVac, сообщил на прошлой неделе, что Sinovac опубликует результаты испытаний вакцины до 15 декабря.
Индонезия ждет официального разрешения на вакцинацию людей от коронавируса, ведь только так сможет противостоять пандемии. Сейчас коронавирус распространяется по огромному архипелагу и может поразить до 270 млн человек.
- Сегодня в Великобритании начали вакцинацию населения против коронавируса COVID-19.
- Ранее компания Moderna заявила о 94,5% эффективности своей вакцины от коронавируса на третьей стадии испытания. Глава компании Moderna Стефан Бансель заявил, что цена одной дозы вакцины от COVID-19 будет колебаться от $25 до $37. Также компания анонсировала поставки в Европу.
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- Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.