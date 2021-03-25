Перша партія вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech прибула до України. Літак приземлився в аеропорту Бориспіль близько 19:00.

Про це в ефірі на телеканалі “1+1” повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 25 березня, з Китаю в Україну відправили першу партію вакцини проти коронавірусу CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

У першій партії – 200 тисяч доз вакцини. Потім Україна отримає решту — загалом наша країна замовила 1,9 млн доз препарату.

Препарат пройшов усі етапи клінічних досліджень. Даний препарат використовується в Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччини, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах.

Що відомо про вакцину від Sinovac?

Ефективність. Вакцина від Sinovac має назву CoronaVac. Це вакцина на основі інактивованих часток вірусу SARS-CoV-2.

Впродовж проходження цією вакциною 3-ої, останньої фази клінічних досліджень, яка тривала в Китаї (одночасно з масовою вакцинацією цим препаратом), у Бразилії, Чилі, Індонезії, Філіппінах і Туреччині, дані про її ефективність разюче відрізнялися.