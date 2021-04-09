Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании парламента, информирует молдавский телеканал TV8.

Специальную парламентскую комиссию возглавил депутат от партии “Платформа Достоинство и Правда” Василий Нэстасе.

Как сообщает молдавский Telegram-канал INDEX, в комиссию по расследованию похищения Чауса вошли 9 депутатов от всех парламентских фракций. Ее создание поддержали большинство депутатов парламента.

Изначально предлагалось предусмотреть срок работы комиссии на 60 дней, но депутаты в итоге сократили его.

Комиссия создана на срок в 30 дней, по истечении которых она должна представить результаты расследования в парламент Молдовы

В задачи комиссии будут входить: анализ действий компетентных органов Молдовы при расследовании инцидента с похищением Чауса; выяснение обстоятельств похищения, выявление пробелов в законодательстве и предложение поправок в действующие законы (для пресечения подобных случаев в будущем).

В ходе заседания лидер партии “Pro Moldova” Андриан Канду потребовал отставки главы Службы информации и безопасности (СИБ) из-за ситуации с Чаусом.

Выдвигались предложения вызвать директора СИБ, начальника пограничной полиции и министра внутренних дел для отчета (на заседание парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку).

Кто такой Чаус и известно о его похищении?

Николай Чаус — бывший судья Днепровского райсуда Киева, известный тем, что принимал решение против Автомайдана и подлежал люстрации, но люсрирован не был.

9 августа 2016 года детективы НАБУ поймали Николая Чауса на взятке в $150 тысяч. На месте передачи взятки изъяли стеклянную банку, куда судья спрятал деньги. Судью задержали, поскольку, согласно Конституции, у него был судейский иммунитет.

Высший совет правосудия 28 ноября 2017 года уволил Николая Чауса с должности судьи Днепровского районного суда Киева. В октябре того же года Интерпол объявил Чауса в розыск.

С тех пор он находился в Молдове. 11 июля президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство Молдовы посодействовать в экстрадиции Николая Чауса.

3 апреля адвокат Чауса Юлиан Балан рассказал, что его клиента похитила группа неизвестных вооруженных мужчин. На это отреагировала президент Молдовы Майя Санду. Также было опубликовано видео, на котором, как предполагается, зафиксирован момент похищения.

Впоследствии СМИ Молдовы со ссылкой на Telegram-канал “Индекс”, приближенный к молдавским социалистам, заявили, что Чауса вывезли в Украину на авто Toyota RAV 4, которое, как заявлено, принадлежит посольству Украины.

Затем тот же канал сообщил, что якобы за рулем Toyota RAV 4 находился военный атташе посольства Сергей Сметанюк, мандат которого истекает 9 апреля.

Расследователи RISE Moldova и “Слидство.Инфо” сообщили, что, по их данным, группа украинцев, которых молдавские правоохранители проверяют на причастность к похищению судьи Николая Чауса, связаны с украинскими спецслужбами и силовиками. Журналисты получили от источников в молдавских правоохранительных органах фото загранпаспортов десяти украинцев, которые фигурируют в деле о похищении.

По данным журналиста Юрия Бутусова, похищением Чауса занимались работники ГУР Минобороны Украины. Однако эту операцию не согласовали с Молдовой, хотя эта страна считается дружественной, а ее спецслужбы могли бы помочь успешной реализации планов украинских служб. К тому же в Молдове 22 апреля должен был заседать Верховный суд по предоставлению бывшему судье политического убежища, и шансов выиграть процесс по экстрадиции у Чауса не было.

По данным Бутусова, целью операции является попытка каким-то образом установить причастность к вывозу Чауса за границу экс-начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы, пока не вышел фильм Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию “вагнеровцев”. Ранее Бурба дал показания по операции с “вагнеровцами”, и теперь на Банковой ищут на него компромат.