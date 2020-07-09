В партии бывшего президента Петра Порошенко назвали фейком и фальсификацией опубликованный нардепом Андреем Деркачем разговор якобы экс-президента и президента РФ Владимира Путина.

Об этом пресс-служба “Европейской солидарности” заявила в комментарии “Украинской правде”.

“В течение шести лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. От “распятого мальчика в Славянске”до “убийства Петром Порошенко родного брата. “Разговор” с Путиным, обнародованный выпускником Высшей школы КГБ, – из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом… “, – говорится в комментарии.

В партии Порошенко считают, что Деркач и прокурор Константин Кулик, которые на пресс-конференции в четверг опубликовали якобы разговора Порошенко – “участники кремлевского плана по отбеливание Путина, снятие с России ответственности за агрессию и переложение ее на Украину”.

Также в “Евросолидарности” пишут, что слова Кулика и Деркача коррелируются с заявлением генпрокурора Ирины Венедиктовой о том, будто граждане массово обращаются с заявлениями на Порошенко.

В частности, там пишут, что юристы, которые “обслуживают пятую колонну, в течение последней недели обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против Порошенко, который якобы виноват в потере ими имущества”.

Все эти факты в партии бывшего президента называют “частью спецоперации московской агентуры” и “местью Кремля” Порошенко.

“Это – месть Кремля за то, что Порошенко как президент и верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля”, – подчеркнули в “ЕС”.

Также в “ЕС” опубликовали отрывки из книги бывшего президента Франции и участника “Нормандской четверки” Франсуа Олланда.

Олланд писал, что Порошенко “держался очень достойно и твердо отстаивал свои позиции”. По его воспоминаниям, “много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга”, но Порошенко “оставался непреклонным относительно суверенитета своей страны”.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает о появившейся в интернете записи разговора людей с голосами, похожими на президента России Владимира Путина и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

“Я не знаю, что это за публикация, о которой вы говорите. То есть вы имеете в виду, что он опубликовал запись разговора президента Порошенко с Путиным… Не знаю, вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией”,— сказал Песков российским журналистам.

Ранее украинский депутат Андрей Деркач опубликовал в Facebook аудиозапись якобы телефонного разговора президентов от 30 апреля 2015 года.

На записях люди, голоса которых похожи на Порошенко и Путина, обсуждают Минский процесс, экономические проблемы Донбасса, возможность размещения миротворцев.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко заявил, что опубликованные записи являются попыткой “пятой колонны Кремля” подорвать двухпалатную поддержку США Украины.

Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко согласился с пятым президентом Украины Петром Порошенко в том, что публикация аудиофайлов разговора Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена имеет российские корни.