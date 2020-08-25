В морском порту Бейрута (Ливан), где ранее произошел мощный взрыв, военнослужащие ливанской армии обнаружили еще 79 контейнеров с опасными химикатами.

Об этом сообщили в пресс-службе ливанской армии.

Какие именно химикаты обнаружили в порту – не сообщается.

В период с 14 по 22 августа военные нашли сначала 25 контейнеров с опасной химией, а затем еще 54.

“Спецподразделение инженерных сил вместе с группой французских экспертов в ходе обследования территории порта с 14 по 22 августа обнаружили сначала 25 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами, а затем еще 54 контейнера”, – сказано в сообщении.

Учитывая, что утечка этих химикатов представляет угрозу для жизни, военные приняли все необходимые меры предосторожности.