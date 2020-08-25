Об этом сообщили в пресс-службе ливанской армии.
Какие именно химикаты обнаружили в порту – не сообщается.
В период с 14 по 22 августа военные нашли сначала 25 контейнеров с опасной химией, а затем еще 54.
“Спецподразделение инженерных сил вместе с группой французских экспертов в ходе обследования территории порта с 14 по 22 августа обнаружили сначала 25 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами, а затем еще 54 контейнера”, – сказано в сообщении.
Учитывая, что утечка этих химикатов представляет угрозу для жизни, военные приняли все необходимые меры предосторожности.
- 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар и сильные взрывы. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города были усеяны обломками зданий и стеклом.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
- В результате взрывов погиб один гражданин Украины – 32-летний Уильям Азар. В момент трагического происшествия он вышел из офиса компании KPMG, чтобы ехать домой.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым распорядился предоставить гуманитарную помощь Ливану.