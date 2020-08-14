Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым распорядился предоставить гуманитарную помощь Ливану. В столице этой страны – Бейруте – недавно прогремели разрушительные взрывы.

Соответствующий документ № 319 обнародован на официальном сайте главы государства.

“С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Ливанской Республике в результате взрыва в порту Бейрута… постановляю: предоставить гуманитарную помощь Ливанской Республике”, – говорится в тексте указа.

Кабинету Министров Украины поручено безотлагательно обеспечить предоставление помощи.

Как уточнили в пресс-службе Офиса президента, документ предусматривает, что Украина направит Ливану груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрывов в порту Бейрута.

Как известно, после взрывов в порту Бейрута (Ливан) в посольство Украины обратились 56 украинцев, которые пострадали или чье жилье было повреждено. Такие данные обнародовали в МИД Украины по состоянию на 13 августа.

В результате взрывов погиб один гражданин Украины – 32-летний Уильям Азар. В момент трагического происшествия он вышел из офиса компании KPMG, чтобы ехать домой.