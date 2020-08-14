Соответствующий документ № 319 обнародован на официальном сайте главы государства.
“С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Ливанской Республике в результате взрыва в порту Бейрута… постановляю: предоставить гуманитарную помощь Ливанской Республике”, – говорится в тексте указа.
Кабинету Министров Украины поручено безотлагательно обеспечить предоставление помощи.
Как уточнили в пресс-службе Офиса президента, документ предусматривает, что Украина направит Ливану груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрывов в порту Бейрута.
Как известно, после взрывов в порту Бейрута (Ливан) в посольство Украины обратились 56 украинцев, которые пострадали или чье жилье было повреждено. Такие данные обнародовали в МИД Украины по состоянию на 13 августа.
В результате взрывов погиб один гражданин Украины – 32-летний Уильям Азар. В момент трагического происшествия он вышел из офиса компании KPMG, чтобы ехать домой.
- 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар и сильные взрывы. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города были усеяны обломками зданий и стеклом.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
- 8 августа в Бейруте участники антиправительственных протестов штурмовали здания четырех министерств. В ходе столкновений с силовиками пострадали более 200 человек. После акций протеста правительство Ливана решило уйти в отставку в полном составе.