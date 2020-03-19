Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза объявил в стране чрезвычайное положение для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что чрезвычайное положение продлится до 2 апреля, после чего может быть продолжено.

Такое решение позволит правительству ограничивать передвижение людей и приостановить право работников в сфере здравоохранение, гражданской защиты, безопасности гражданской защиты на забастовку та посещение акций протеста и социальных или религиозных собраний.

Ребело де Соуза в своем обращении к нации подчеркнул, что решение о чрезвычайном положении в стране дает возможность действовать быстро, “но это не вакцина и не отличное решение”.

Ранее сообщалось, что количество людей на Земле, которые заболели новым атипичным коронавирусом, превысило 200 тысяч человек. За прошедшие сутки в Италии из-за коронавируса COVID-19 погибли почти 500 человек. Более тысячи пациентов выздоровели.