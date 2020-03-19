Об этом сообщает издание Politico.
Отмечается, что чрезвычайное положение продлится до 2 апреля, после чего может быть продолжено.
Такое решение позволит правительству ограничивать передвижение людей и приостановить право работников в сфере здравоохранение, гражданской защиты, безопасности гражданской защиты на забастовку та посещение акций протеста и социальных или религиозных собраний.
Ребело де Соуза в своем обращении к нации подчеркнул, что решение о чрезвычайном положении в стране дает возможность действовать быстро, “но это не вакцина и не отличное решение”.
Ранее сообщалось, что количество людей на Земле, которые заболели новым атипичным коронавирусом, превысило 200 тысяч человек. За прошедшие сутки в Италии из-за коронавируса COVID-19 погибли почти 500 человек. Более тысячи пациентов выздоровели.
- 17 марта в Украине были зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14. Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.
- С 12 марта по 3 апреля в стране введен карантин. Жесткие меры действуют с 17 марта. Остановлены международные пассажирские перевозки, а также перевозки между городами и областями стране. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах. Массовые собрания также запрещены.