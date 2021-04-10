Согласно официальной статистике, 102,5 тысячи жителей России умерли вследствие заражения коронавирусом COVID-19. На самом деле, динамика смертности в РФ превышает показатели любой крупной страны в Европе или Америке.

Такое мнение высказал российский журналист Антон Троянский в материале для The New York Times.

По его словам, в 2020 году, с начала пандемии коронавируса, в России умерло как минимум на 300 тысяч человек больше, чем было заявлено в официальной статистике.

Он рассказал, что в России пациентам, которые умерли, как считают их родственники, вследствие заражения коронавирусом, делают вскрытия. После этого, причиной смерти указывают: “вирусная пневмония неуточненная”.

Согласно правительственной статистике, в прошлом году в России были зарегистрированы тысячи подобных случаев.

“В прошлом году во время пандемии коронавируса умерло как минимум на 300 тысяч человек больше, чем сообщается в официальной статистике России. Не все эти смерти обязательно были вызваны вирусом. Но они опровергают утверждение президента Владимира Путина о том, что страна справилась с вирусом лучше, чем большинство других”, – пишет журналист.

В New York Times провели анализ данных относительно смертности в разных странах мира. Он показал, что смертность в России во время пандемии в 2020 году была на 28 % выше нормы. То есть динамика смертности была выше, чем в Соединенных Штатах и ​​большинстве стран Европы.

В материале напомнили, что в прошлом году в России был жесткий локдаун на протяжение двух месяцев. После этого правительство сняло большинство ограничений в летний период, “несмотря на то, что болезнь распространялась быстрее”.

К осени российские ученые разработали вакцину против коронавируса, которая считается одной из лучших в мире, “но Кремль сделал больший упор на использование вакцин Sputnik V для получения геополитических очков, а не на иммунизацию собственного населения”.

По мнению журналиста, “самым ярким признаком приоритетов государства является минимизация числа погибших от коронавируса”. Он отметил, что из-за этого большинство россиян так и не поняли опасности коронавируса и необходимости иметь вакцинацию.

Что известно о российской вакцине от коронавируса?

Как известно, Россия с августа утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна.

Фаучи отмечал, что прошло слишком мало времени для того, чтобы можно было утвердительно говорить об эффективности вакцины.

Примечательно, что по состоянию на декабрь клинические испытания вакцины все еще продолжались. Третья, финальная фаза клинических исследований, во время которой вакцину вводят тысячам людей, исследователи изучают возможные побочные эффекты и эффективность, еще продолжается. Исследования проводят не только в РФ, но и в Индии, Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и других странах.

В конце ноября разработчики российской вакцины заявили об эффективности на 95%. Однако уже есть информация о случаях, когда вакцина не помогла. В частности, 11 ноября стало известно, что в Алтайском крае трое медиков заболели коронавирусом COVID-19 после того, как привились российской вакциной “Спутник V”.

Несмотря на это, Россия уже начала массовую вакцинацию населения.