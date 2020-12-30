В швейцарском кантоне Люцерн зафиксирована смерть пациента в доме престарелых, который был привит от коронавируса вакциной производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным местных властей, на данный момент нет доказательств, что “смерть связана с вакцинацией”.

Департамент здравоохранения кантона Люцерн проинформировал об этом случае с летальным исходом швейцарский регулятор лекарств Swissmedic.

Агентство не сообщает больше подробностей, включая промежуток времени, прошедший между тем, когда человек получил вакцину и когда наступила смерть.

Швейцарское издание Der Zeitpunkt сообщает, что вакцинация проводилась в канун Рождества (24 декабря) в доме престарелых. Вакцина вводилась всем (за одним исключением) жителям одного из жилых блоков учреждения. Отмечается, что перед прививкой не связывались с семейным врачом, ответственным за здоровье постояльца, который страдал от деменции.

Позже, 26 декабря, пожилой мужчина пожаловался на боли в уретре и животе. Он стал вести себя беспокойно, позже у пенсионера упало давление и повысился пульс. Домашний доктор осмотрел пациента 27 декабря. Мужчина вел себя спокойно, но его живот был твердым и болезненым при поверхностном осмотре. 28 декабря дом престарелых не сообщал о состоянии пациента. 29 декабря дом престарелых сообщил медику по электронной почте об ухудшении здоровья мужчины, после чего тот скончался.

По словам семейного врача, ранее его пациенту уже делали прививку от гриппа, на которую он отреагировал плохо, после чего вакцинацию решили больше не проводить.

Официального подтверждения связи между прививкой и летальным исходом пока нет.

В Швейцарии 23 декабря стартовала компания вакцинации от коронавируса, в ходе которой используется вакцина Pfizer и BioNTech, 107 тыс. доз которой ранее были доставлены в страну. Этот препарат был одобрен к применению агентством Swissmedic. Власти объявили, что в декабре вакцинацией будут охвачены уязвимые группы населения, в частности люди старше 75 лет и пациенты домов инвалидов. Основная же программа иммунизации начнется 4 января.