В США зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса COVID-19, который ранее был обнаружен в Великобритании.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Заражение новым штаммом B.1.1.7, который, согласно имеющимся данным, заразнее других вариантов COVID-19, зафиксировано в штате Колорадо.

Это первый подобный случай в Соединенных Штатах.

Согласно заявлению губернатора Колорадо Джареда Полиса, заболел мужчина, относящийся к возрастной группе 20-29 лет. Сейчас он находится на изоляции в округе Элберт.

По данным властей, этот мужчина не совершал дальних поездок. Специалисты теперь устанавливают его потенциальные контакты.

“Мы многого не знаем об этом новом варианте COVID-19, но ученые в Соединенном Королевстве предупреждают мир, что он значительно более заразен. Здоровье и безопасность жителей штата Колорадо – наш главный приоритет, и мы будем внимательно следить за этим случаем, а также за всеми показателями COVID-19”, – отметил Джаред Полис.

Как сообщил в комментарии CNN хирург, член консультативного совета по переходу власти к Байдену-Харрис, доктор Атул Гаванде, “отсутствие поездок свидетельствует о том, что этот человек подхватил (вирус, – ред.) среди окружающих”.

Гаванде добавил, что новый штамм хотя и не характеризуется более высокой летальностью, однако является более заразным. Это может быть опасным с точки зрения заполняемости в больницах.

Уже сейчас количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в США, является самым высоким за все время. Например, по состоянию на вторник в США зарегистрировали 124 686 таких пациентов в больницах, что является наибольшим количеством за время эпидемии.

В то же время Гаванде отметил, что социальное дистанцирование, ношение защитных масок и мытье рук так же эффективны против нового штамма.

А доктор Питер Хотез (декан Национальной школы тропической медицины в Медицинском колледже Бэйлора) в комментарии телеканалу предположил, что США в будущем, вероятно, увидят “доморощенные варианты” вируса, подобные британскому варианту. По его словам, если Соединенные Штаты начнут проводить больше геномных наблюдений за вирусами, то, вероятно, обнаружат дополнительные штаммы COVID-19.

Как известно, многие страны запретили полеты из Великобритании после новости о выявлении нового штамма коронавируса.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США объявили, что для пассажиров из Британии потребуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже, чем за 72 часа до поездки.