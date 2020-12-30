Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Заражение новым штаммом B.1.1.7, который, согласно имеющимся данным, заразнее других вариантов COVID-19, зафиксировано в штате Колорадо.
Это первый подобный случай в Соединенных Штатах.
Согласно заявлению губернатора Колорадо Джареда Полиса, заболел мужчина, относящийся к возрастной группе 20-29 лет. Сейчас он находится на изоляции в округе Элберт.
По данным властей, этот мужчина не совершал дальних поездок. Специалисты теперь устанавливают его потенциальные контакты.
“Мы многого не знаем об этом новом варианте COVID-19, но ученые в Соединенном Королевстве предупреждают мир, что он значительно более заразен. Здоровье и безопасность жителей штата Колорадо – наш главный приоритет, и мы будем внимательно следить за этим случаем, а также за всеми показателями COVID-19”, – отметил Джаред Полис.
Как сообщил в комментарии CNN хирург, член консультативного совета по переходу власти к Байдену-Харрис, доктор Атул Гаванде, “отсутствие поездок свидетельствует о том, что этот человек подхватил (вирус, – ред.) среди окружающих”.
Гаванде добавил, что новый штамм хотя и не характеризуется более высокой летальностью, однако является более заразным. Это может быть опасным с точки зрения заполняемости в больницах.
Уже сейчас количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в США, является самым высоким за все время. Например, по состоянию на вторник в США зарегистрировали 124 686 таких пациентов в больницах, что является наибольшим количеством за время эпидемии.
В то же время Гаванде отметил, что социальное дистанцирование, ношение защитных масок и мытье рук так же эффективны против нового штамма.
А доктор Питер Хотез (декан Национальной школы тропической медицины в Медицинском колледже Бэйлора) в комментарии телеканалу предположил, что США в будущем, вероятно, увидят “доморощенные варианты” вируса, подобные британскому варианту. По его словам, если Соединенные Штаты начнут проводить больше геномных наблюдений за вирусами, то, вероятно, обнаружат дополнительные штаммы COVID-19.
Как известно, многие страны запретили полеты из Великобритании после новости о выявлении нового штамма коронавируса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США объявили, что для пассажиров из Британии потребуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже, чем за 72 часа до поездки.
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Новый штамм коронавируса COVID-19 вызвал неистовую панику среди жителей самой Великобритании. Люди массово бросились в продуктовые магазины и опустошили полки.
- Министерство охраны здоровья Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Великобританию и ряд других стран, где обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19.
- Правительство Украины пока не планирует вводить запрет на въезд в нашу страну из Великобритании из-за нового штамма COVID-19. Но для путешественников будут действовать ряд ограничений.
- После быстрого распространения нового штамма COVID-19 в Великобритании, Европейская комиссия решила ограничить въезд граждан из этой страны.